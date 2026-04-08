La alternativa legal a Xuper TV y Magis TV para ver películas y series gratis: qué es Mercado Play y cómo funciona

Mercado Play, una opción gratuita para ver series y películas.

La irrupción de nuevas plataformas gratuitas de streaming sigue ampliando el mapa del entretenimiento digital. En ese contexto aparece Mercado Play, el servicio impulsado por Mercado Libre que busca captar a usuarios que buscan entretenimiento gratuito.

Mercado Play permite ver algunas películas, series y contenido infantil sin pagar una suscripción. Para acceder, solo es necesario tener una cuenta en la plataforma y entrar desde la web, la app o incluso Smart TVs compatibles. Su catálogo supera los miles de títulos y combina producciones internacionales con contenidos más clásicos o de catálogo.

¿Cómo funciona Mercado Play y qué se puede ver?

El funcionamiento es simple: el usuario ingresa con su cuenta y puede navegar entre distintas categorías como películas, series o infantil. La plataforma trabaja bajo un modelo híbrido. Por un lado, ofrece contenido gratuito on demand (AVOD), financiado con publicidad; por otro, incluye títulos que pueden alquilarse o que redirigen a servicios externos como Disney+ o HBO Max si el usuario tiene suscripción.

Esto convierte a Mercado Play en algo más que un simple catálogo: también funciona como un agregador de contenidos, centralizando distintas opciones dentro de una misma interfaz. Además, no permite descargar contenido, por lo que requiere conexión a internet constante.

La plataforma tiene contenidos gratis, aunque cuenta con matices. El acceso básico no tiene costo, pero incluye anuncios publicitarios durante la reproducción. Este modelo, cada vez más común en el streaming, permite sostener el servicio sin cobrar suscripción, aunque implica cortes similares a la televisión tradicional. También existen contenidos pagos bajo modalidad de alquiler, lo que introduce una lógica mixta entre lo gratuito y lo premium.

Plataforma web de Mercado Play.

Una alternativa a Xuper TV y Magis TV

En comparación con plataformas como Xuper TV o Magis TV, Mercado Play se posiciona como una opción legal y respaldada por una empresa consolidada, lo que marca una diferencia clave. Mientras que esas aplicaciones suelen moverse en zonas grises en cuanto a derechos de contenido, Mercado Play opera con licencias oficiales y acuerdos comerciales.

Además, su integración con el ecosistema de Mercado Libre le da una ventaja competitiva: millones de usuarios ya tienen cuenta, lo que reduce la barrera de entrada. Sin embargo, su catálogo todavía no compite en cantidad ni en estrenos con plataformas de pago, y la presencia de publicidad puede resultar un punto en contra para algunos usuarios. Sin embargo, es contenido gratuito y seguro para los dispositivos digitales. Mercado Play se consolida como una alternativa interesante dentro del streaming gratuito: accesible, legal y en expansión.