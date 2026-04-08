Máxima alerta por lo que reveló Baby Etchecopar sobre el encuentro entre Milei y Trump: "Guerra"

Máxima alerta por lo que reveló Baby Etchecopar sobre el encuentro entre Milei y Trump.

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar apuntó sin ningún tipo de filtros contra las figuras de Donald Trump y Javier Milei. Con fuertes cuestionamientos hacia las recientes decisiones diplomáticas, el conductor trazó un duro paralelismo entre ambos líderes.

El análisis comenzó con una letal definición sobre el magnate norteamericano. "Igual que Adolfo, igual que muchos dictadores, es cagón", disparó en A24. Para reforzar su postura, el comunicador citó las palabras de un histórico actor de Hollywood. "Yo hoy escuché a Robert De Niro que decía: 'Nosotros, los norteamericanos, no votamos para que echen a los inmigrantes, no votamos para que aumente el costo de vida, no votamos para que haya una guerra y nos maten a nuestros hijos'", relató.

A partir de esa reflexión, la figura de la televisión trasladó el debate a la realidad nacional y expuso las enormes deudas del oficialismo con sus votantes. "Y es verdad, uno no vota para estas cosas. Nosotros no votamos para que los jubilados se mueran de hambre, no votamos para que los colegios no funcionen, no votamos para que se compren los privilegiados del Gobierno con créditos espurios propiedades. No, nosotros votamos para que el país salga del pozo", sentenció.

Lejos de detener su crítica, el conductor profundizó su malestar ante el rumbo actual de la Argentina y la reciente escalada diplomática. "Nada más lejos que salir del pozo que el pozo en el que nos estamos metiendo. Un pozo de la inmoralidad y que nos acostumbramos a vivir en la inmoralidad, en la muerte y en la guerra ahora", alertó ante su audiencia.

Máxima alerta por lo que reveló Baby Etchecopar sobre el encuentro entre Milei y Trump.

Su preocupación por la guerra

Finalmente, condenó de manera categórica el alineamiento internacional del jefe de Estado. "O sea, hace unos días, nuestro presidente acaba de declararle la guerra a Irán. No importa si es a Francia, Irán o el 'Congo belga'. Es la guerra. Lo único que nos quedaba a nosotros como valor, después de Malvinas, es que somos pacíficos y no queremos guerra", concluyó.