Baby Etchecopar reveló lo que le hizo Milei en secreto apenas asumió: "Yo no me olvido"

Baby Etchecopar reveló lo que le hizo Milei apenas asumió.

En Radio Rivadavia el conductor Ángel "Baby" Etchecopar apuntó sin ningún tipo de filtros contra la figura de Javier Milei. El periodista recordó los primeros días de la actual gestión libertaria y expuso los reiterados maltratos del Presidente hacia los profesionales de la comunicación.

El conflicto estalló en la mesa de debate al analizar las constantes críticas oficiales hacia los medios de comunicación. Con evidente malestar por la situación, la figura radial repasó los duros agravios del líder de La Libertad Avanza al inicio de su mandato presidencial. "Chicos, no se olviden que el Presidente cuando asumió a mí me dijo que era una mierda, a Novaresio, que éramos una porquería", relató frente a los micrófonos ante la atenta mirada de sus compañeros.

"Yo no me olvido. A mí cuando me preguntan '¿por qué no lo querés a Milei?'. Si me forreó cuando entró, a los periodistas nos forreó", sentenció Etchecopar.

A pesar de sus insalvables diferencias personales, el conductor separó sus sentimientos del respeto por las normas de la democracia. "Yo no lo quiero. Lo respeto, lo ayudo, lo voy a acompañar, pero no lo quiero. Realmente no lo quiero", admitió. Además, subrayó la importancia de la estabilidad política institucional: "Tiene que cumplir los cuatro años".

Baby Etchecopar reveló lo que le hizo Milei apenas asumió.

Por qué los periodistas no "quieren" a Milei

Para cerrar su contundente descargo, el periodista utilizó un ejemplo cotidiano para ilustrar la actitud presidencial y la respuesta de los atacados. Con mucha ironía, graficó la dinámica de las agresiones oficiales y sus inevitables consecuencias sociales. "Si yo vengo acá y estoy 'qué hacen forros, siempre periodistas', y digo 'eh, no me quieren'. Y no, no te quieren loco, ¿qué querés que te diga?", concluyó para dar por terminado el tema.