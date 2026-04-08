Otro alumno de 13 años llevó un arma casera a una escuela: ésta vez fue en Entre Ríos

El pasado martes, las alarmas se volvieron a encender; ésta vez en la Escuela Nº 109 “Carlos Daniel Vila” de la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos, después de encontrar a un alumno de 13 años con un arma casera en el interior del establecimiento.

El episodio ocurrió en cuanto los docentes advirtieron que un estudiante portaba el artefacto, identificado como una “tumbera”.

De manera inmediata se activaron los protocolos correspondientes y se dio aviso a las fuerzas de seguridad provinciales. La rápida intervención del personal educativo y la Policía fue la clave para que la situación no escalara y no se registraran heridos.

Acción inmediata: la clave para controlar la situación sin lamentar consecuencias graves

Según las fuentes policiales, el llamado al 911 lo hizo la rectora de la institución. Ante el alerta emitida desde el colegio, los efectivos de la Departamental La Paz se trasladaron rápidamente al lugar y constataron que el arma no tenía cartuchos.

Las autoridades secuestraron el arma de manera preventiva para evitar cualquier riesgo y posteriormente, se dio intervención a la Unidad Fiscal en turno. Fue la entidad la que ordenó la participación de la Defensoría Oficial, como está establecido en los casos que involucran a menores.

Por otra parte, el alumno fue identificado y entregado a sus padres, mientras que los organismos de protección a la Niñez fueron convocados para garantizar su contención y resguardar sus derechos.

Violencia escolar: ola de casos que preocupan

El episodio que ocurrió en Entre Ríos no es un hecho aislado. En San Miguel de Tucumán, solo horas antes, otro caso generó conmoción: un adolescente de 17 años ingresó con un arma cargada a su escuela. Lograron reducirlo durante una clase, sin que se produjeran heridos.

Según la Policía, el alumno habría llevado el arma al aula con la intención de intimidar a sus compañeros, pero aún se investigan los motivos y posibles conflictos previos.

Estos episodios se suman a los brutales hechos recientes que han tenido trascendencia en todo el país, como el trágico tiroteo en la escuela de San Cristóbal de la provincia de Santa Fe, donde un alumno murió tras ser baleado por otro adolescente.

La seguidilla de situaciones originó la preocupación por la circulación de armas en las escuelas y, nuevamente, por los casos de bullying que escalan a niveles inaceptables. En esa línea es que las autoridades, tanto de las escuelas como gubernamentales, analizan medidas de seguridad para construir espacios seguros dentro de los establecimientos educativos.