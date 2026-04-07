Delantero estadounidense Agyemang es descartado para el Mundial por lesión

Imagen de archivo del delantero de EEUU Patrick Agyemang durante un amistoso contra Portugal en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, EEUU.

​El delantero estadounidense Patrick Agyemang sufrió una lesión en ‌el tendón ‌de Aquiles que le impedirá participar en el Mundial, informó el martes su club, el Derby County inglés.

El jugador, de 25 años, ​se lesionó ⁠en la primera parte ‌del partido que el ⁠Derby derrotó 2-0 ⁠al Stoke City en la Championship inglesa el lunes y ⁠tuvo que ser retirado ​del campo en camilla.

"Como ‌consecuencia de esta ‌lesión, Patrick se perderá, ⁠lamentablemente, la Copa Mundial de la FIFA. En este momento sería erróneo establecer ​un ‌plazo para su recuperación", dijo el club en un comunicado.

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Agyemang ha marcado seis goles en 14 ⁠partidos internacionales desde que debutó con la selección estadounidense el año pasado. Jugó los dos amistosos del equipo durante la ventana internacional de marzo.

El seleccionador ‌estadounidense, Mauricio Pochettino, debe dar a conocer la convocatoria para el Mundial antes del 30 de mayo.

Estados Unidos, que ‌coorganiza el torneo junto con Canadá y México, se enfrentará a ‌Paraguay, ⁠Australia y Turquía en el Grupo D.

El Mundial ​comienza el 11 de junio.

Con información de Reuters