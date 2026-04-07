Por qué Racing juega a puertas cerradas en la Copa Sudamericana 2026: qué sanción debe pagar

El estadio de Racing a puertas cerradas.

Racing comienza su camino en la Copa Sudamericana con un duro castigo de Conmebol sobre su público, ya que no podrá contar con su gente para los tres partidos que jugará en condición de local en la fase de grupos el certamen. Tras realizarse el sorteo, la Academia supo que en la primera fase enfrenta a Caracas de Venezuela, Independiente Petrolero de Bolivia y Botafogo de Brasil.

El equipo de Gustavo Costas vuelve a disputar el torneo después de un año. En el Clausura 2025 tuvo la chance de clasificar a la Libertadores por seegundo año consecutivo, pero cayó por penales contra Estudiantes de La Plata, lo que lo envió a la Sudamericana por su ubicación en la tabla anual. Un certamen que aparece como uno de los principales objetivos de la temporada para el club de Avellaneda.

Por qué razón Racing no puede jugar con público en la Sudamericana

El castigo de Conmebol a Racing se debe a los excesos en el recibimiento contra Flamengo por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, donde el equipo de Costas quedó eliminado. La hinchada contó con la presencia de varios fuegos artificiales y bombas de humo para contagiarle su fervor a los jugadores y que quede enmarcado en la historia, aunque no logró el objetivo deportivo y además se llevó una dura sanción.

El organismo le aplicó a la Academia una sanción de tres partidos en condición de local a puertas cerradas, mientras que en un cuarto podrá contar con su gente, pero en condición de aforo reducido que todavía no fue informado. Esto no fue lo único porque al club lo sancionaron por “graves hechos de racismo” contra la parcialidad de Brasil, que decantó en una multa económica de 200 mil dólares que se descontaron de los ingresos por derecho de televisión.

El público de Racing no podrá decir presente.

Cómo es el fixture de Racing en la Copa Sudamericana

Fecha 1: 7/4 vs Independiente Petrolero (V) - 19 horas

Fecha 2: 15/4 vs Botafogo (L) - 19 horas

Fecha 3: 29/4 vs. Caracas (V) - 19 horas

Fecha 4: 6/5 vs. Botafogo (V) - 21.30 horas

Fecha 5: 21/5 vs. Caracas (L) - 21.00 horas

Fecha 6: 27/5 vs. Independiente Petrolero (L) - 19 horas

Cómo quedaron conformados los grupos de la Copa Sudamericana

Grupo A

América de Cali

Tigre

Macará

Alianza Atlético

Grupo B

Atlético Mineiro

Cienciano

Academia Puerto Cabello

Juvetud de Las Pierdas

Grupo C

Sao Paulo

Millonarios

Boston River

O'Higgins.

Grupo D

Santos

San Lorenzo

Deportivo Cuenca

Recoleta

Grupo E

Racing

Caracas

Independiente Petrolero

Botafogo

Grupo F

Gremio

Palestino

Montevideo City Torque

Deportivo Riestra

Grupo G

Olimpia

Vasco Da Gama

Audax Italiano

Barracas Central

Grupo H