Histórico: así es la primera ruta con energía solar del país

A lo largo del trazado se instalaron 36 generadores fotovoltaicos, cada uno equipado con sus propios paneles solares y baterías de almacenamiento. Durante el día, los paneles captan la luz del sol y acumulan la energía en las baterías. Al caer la noche, esa energía alimenta las luminarias LED, asegurando una iluminación continua y confiable sin necesidad de conectarse a la red eléctrica tradicional.

El sistema es completamente autónomo. Esto significa que, a diferencia de otras rutas que dependen del tendido eléctrico convencional, este tramo sigue funcionando aunque haya cortes de luz en la zona. Para los conductores, eso se traduce en mayor seguridad. Para el Estado, en menos gasto energético y menor impacto ambiental.

Energía limpia en medio del desierto

El proyecto fue impulsado por el Gobierno de San Juan a través del Ente Provincial de Energía (EPSE) , en una provincia que ya viene apostando fuerte a las energías renovables con parques solares y otras iniciativas. Esta obra, sin embargo, tiene una particularidad: no se trata de generar electricidad para inyectar a la red, sino de llevar la energía limpia directamente a un espacio público estratégico.

La Avenida de Circunvalación es una de las arterias más transitadas del área metropolitana de San Juan. Iluminarla con fuentes renovables no solo reduce los costos operativos, sino que también evita la emisión de toneladas de dióxido de carbono al ambiente, alineándose con los objetivos de transición energética que el país viene impulsando.

Un modelo para el resto del país

El sistema instalado en San Juan funciona como una prueba piloto de lo que podría replicarse en otras rutas argentinas. Las ventajas son varias: independencia energética, menor vulnerabilidad a cortes de suministro, ahorro en las facturas de electricidad y un aporte concreto a la reducción de la huella de carbono.

En un país con extensas rutas donde llevar tendido eléctrico puede ser costoso o inviable, los sistemas fotovoltaicos autónomos aparecen como una solución concreta. Cada generador trabaja de forma independiente, sin necesidad de obras de infraestructura eléctrica de gran escala.

Seguridad y sostenibilidad de la mano

La iluminación en rutas es un factor crítico para la seguridad vial. La falta de luz en tramos extensos es una de las causas de accidentes nocturnos, especialmente en zonas alejadas de los centros urbanos. Con este sistema, San Juan no solo garantiza luz todas las noches, sino que lo hace con una tecnología que no contamina y que se mantiene por sí sola.

El proyecto ya está en funcionamiento y se espera que sirva de modelo para futuras obras viales en otras provincias. Mientras tanto, la Avenida de Circunvalación se convirtió en un ícono de lo que la combinación entre infraestructura y energías renovables puede lograr.