Cómo descargar e instalar LPF Play de la AFA: así se puede ver fútbol gratis en Argentina

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, presentó LPF Play.

El fútbol argentino dio un paso fuerte hacia el universo digital. La conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó oficialmente LPF Play, una plataforma de streaming gratuita que permite ver partidos en vivo desde el celular y otros dispositivos, con foco en las categorías que históricamente tuvieron menos visibilidad en televisión.

Durante el lanzamiento oficial, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, aseguró que la iniciativa representa “un antes y un después” en la historia del fútbol argentino. Según explicó, el objetivo es claro: federalizar las transmisiones y devolverle protagonismo a los clubes y al ascenso, sectores que muchas veces quedaron relegados frente al negocio televisivo.

Cómo descargar LPF Play paso a paso

La aplicación oficial se puede instalar de manera gratuita en celulares y tablets. Está disponible tanto en dispositivos Android como en iPhone y el proceso de descarga es sencillo.

Ingresar a la tienda de aplicaciones del teléfono (Google Play o App Store). Buscar LPF Play en la barra principal de búsqueda. Presionar “Instalar” o “Descargar” y esperar a que finalice la instalación automática. Abrir la aplicación y crear un usuario gratuito con correo electrónico y contraseña. Iniciar sesión y navegar por el menú para elegir el partido o contenido disponible. Una vez completado el registro, los usuarios pueden acceder al catálogo de transmisiones en vivo y contenido a demanda sin costo.

La aplicación de LPF Play.

Qué partidos se pueden ver gratis en la plataforma

La plataforma fue diseñada principalmente para dar visibilidad a las categorías del ascenso y al fútbol que no suele tener espacio en la TV tradicional.

En la actualidad, LPF Play transmite encuentros de:

Primera Nacional.

Primera B.

Primera C.

Torneo Proyección.

Selección Argentina Femenina.

Campeonato de Futsal.

Además, desde la dirigencia confirmaron que el catálogo seguirá creciendo en los próximos meses. Está previsto sumar el Federal A, la Liga Profesional Femenina y el Torneo Amateur, lo que ampliará aún más la oferta de partidos en vivo.

El éxito inicial de la app de la AFA

A apenas tres semanas de su lanzamiento, LPF Play ya superó l las expectativas de la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino.

Los números iniciales muestran el impacto del proyecto:

455.000 usuarios únicos conectados desde más de 150 países.

3,3 millones de visualizaciones de video, con el 90% de partidos en vivo.

863.000 horas de contenido consumido.

Un promedio de 1 hora y 54 minutos por usuario dentro de la app.

En términos de cobertura, el despliegue técnico también fue significativo: 175 partidos transmitidos, con picos de 14 encuentros en un solo día y hasta 11 transmisiones simultáneas sin cortes. Las cámaras además mostraron a 101 equipos, televisaron a 1.517 futbolistas y registraron 353 goles en vivo.