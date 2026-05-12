Los autos 0KM que se pueden conseguir por menos de 20 mil dólares.

En el mercado argentino, los precios de los autos 0 km se mantienen relativamente estables, y aún es posible encontrar modelos por debajo de los 20.000 dólares. Aunque estos vehículos pertenecen a segmentos y propuestas variadas, todos comparten la característica de ser los más accesibles para quienes buscan un auto nuevo en mayo de 2026.

Entre las alternativas más económicas se encuentran opciones urbanas, un vehículo 100% eléctrico y hasta un SUV compacto, ideales para distintos tipos de conductores y necesidades.

Los autos que se pueden conseguir en menos de 20 mil dólares

Renault Kwid: el auto más barato del mercado mantiene un precio cercano a los 26 millones de pesos. Esta opción se destaca por su bajo consumo, ideal para el uso en la ciudad, y por sumar mejoras en seguridad como controles de estabilidad, asistente en pendiente y cuatro airbags. Sin embargo, algunos usuarios señalan que su estabilidad en ruta y ciertos materiales interiores podrían mejorarse.

Hyundai HB20: con un valor aproximado de 27 millones de pesos, este modelo ofrece un motor 1.6 de 123 caballos de fuerza, seis airbags y un interior espacioso que mejora el confort en viajes largos. Por su equilibrio entre seguridad, equipamiento y prestaciones, muchos expertos lo consideran la mejor compra dentro de esta lista.

JMEV Easy 3: la gran novedad es este city car eléctrico chino, que ronda los 18.900 dólares y promete una autonomía de hasta 330 kilómetros. Además, tiene un bajo costo de mantenimiento y ofrece beneficios impositivos en algunas provincias. Su principal desafío sigue siendo la infraestructura para la carga de vehículos eléctricos, que todavía limita su expansión.

Fiat Mobi Trekking: este modelo conserva una propuesta práctica y económica con motor 1.0 de cuatro cilindros y suspensión elevada, ideal para calles en mal estado y el uso diario en la ciudad. También suma pantalla multimedia y conectividad inalámbrica para mayor comodidad.

JAC JS2: cerrando el ranking, este SUV chino es el más accesible del país, con un precio cercano a los 19.900 dólares. Destaca por su tamaño superior, un baúl de 450 litros y una pantalla multimedia de 9 pulgadas, ofreciendo mayor espacio interior para familias o quienes buscan un vehículo más amplio.

La elección del modelo ideal dependerá del uso que se le dará al vehículo y las prioridades de cada comprador. Desde la practicidad urbana hasta la necesidad de espacio o un vehículo eléctrico, el mercado argentino ofrece opciones para todos los gustos y presupuestos.