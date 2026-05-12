Expectativa por un nuevo vuelo directo que aterrizaría en Aeroparque desde el interior bonaerense

En un paso importante para mejorar la conectividad aérea en la provincia de Buenos Aires, el intendente de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, convocó a una reunión con las principales entidades productivas y académicas del distrito para presentar un ambicioso proyecto: establecer vuelos regulares que unan el aeródromo local con el Aeroparque Jorge Newbery.

El encuentro tuvo lugar en el Polo Científico Tecnológico y sirvió para compartir los avances en las negociaciones con la aerolínea Humming Airways. Según explicó el jefe comunal, las conversaciones con el CEO de la compañía, Francisco Simón Errecart, están en una etapa avanzada. La propuesta busca integrar al noroeste bonaerense en la red nacional de vuelos de cabotaje, facilitando la logística para sectores clave como la industria, el comercio y el agro.

Para transformar esta iniciativa en una realidad concreta, el Municipio junto con Humming Airways lanzarán en breve una encuesta digital. Esta herramienta tendrá como objetivo relevar la demanda potencial y las necesidades de transporte corporativo de la región, para así contar con un diagnóstico claro sobre la viabilidad del servicio.

"Se realizará entre los interesados una encuesta digital para poder contar con un diagnóstico y un panorama que defina la posibilidad de lograr la ruta aérea Trenque Lauquen – Aeroparque", afirmó Recoulat frente a representantes de la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio e Industria, la UTN y el INTA, entre otras instituciones. Los datos que se recolecten serán clave para determinar la sostenibilidad del vuelo y ajustar frecuencias y horarios a la realidad local.

La posible llegada de Humming Airways a Trenque Lauquen forma parte de una estrategia más amplia de la compañía para expandir sus servicios a ciudades del interior que hoy no cuentan con vuelos regulares. La firma ya mostró dinamismo en la provincia, lo que abre expectativas positivas para este proyecto.

Humming Airways busca sumar vuelos para conectar ciudades del interior con Aeroparque.

Furor con el pase anual para vuelos ilimitados por Sudamérica de JetSmart: ¿Cuánto sale?

JetSmart sorprendió al mercado con su nuevo programa llamado "All You Can Fly", un pase anual que permite a los pasajeros volar sin límites durante 12 meses a todos los destinos directos dentro de Argentina y Sudamérica. La membresía tiene un costo base de u$s440 o $630.190, y los usuarios solo deben abonar las tasas e impuestos correspondientes a cada vuelo.

Esta propuesta está pensada para quienes pueden ajustar sus planes y disfrutan de la espontaneidad de los viajes de último minuto. Según explicaron desde la aerolínea, el precio del pase se amortiza rápidamente para quienes suelen hacer varias escapadas internacionales o algunos vuelos domésticos al año.