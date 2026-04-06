Ataque aéreo israelí mata al menos a 10 personas cerca de una escuela de Gaza mientras alto el fuego se tambalea

Consecuencias de un ataque israelí en la ciudad de Gaza.

Por Nidal al-Mughrabi y Mahmoud ​Issa

EL CAIRO/GAZA, 6 abr (Reuters) - Un ataque aéreo israelí mató al menos a 10 personas e hirió a varias más el lunes en las inmediaciones de ‌una escuela que albergaba a ‌palestinos desplazados, informaron las autoridades sanitarias, en el último episodio de violencia que ensombrece el frágil acuerdo de alto el fuego en Gaza respaldado por Estados Unidos.

Antes de los ataques, algunos palestinos se habían enfrentado a miembros de una milicia respaldada por Israel, quienes, según ellos, atacaron la escuela en un intento de secuestrar a algunas personas, según médicos y residentes.

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En medio de los enfrentamientos, al este del campo ​de refugiados de Maghazi, ⁠en el centro de la Franja de Gaza, drones israelíes lanzaron dos misiles ‌contra la zona, matando al menos a 10 personas e hiriendo ⁠a varias más, añadieron.

No quedó claro de inmediato ⁠cuántos civiles habían muerto en los ataques, que impactaron en un barrio densamente poblado, en su mayoría por palestinos desplazados.

Ahmed al-Maghazi, un testigo presencial, dijo que su zona ⁠fue atacada por miembros de la milicia respaldada por Israel que operan ​en el territorio adyacente al controlado por las fuerzas ‌israelíes, antes de que estos abrieran fuego.

"Los ‌residentes intentaron defender sus hogares, pero las fuerzas de ocupación los atacaron directamente", ⁠declaró a Reuters.

Más temprano el lunes, un ataque aéreo israelí mató a un palestino e hirió a un niño mientras circulaban en moto por la ciudad de Gaza, según informaron los servicios médicos.

Los médicos indicaron que las fuerzas israelíes mataron a ​otro palestino ‌al abrir fuego contra un vehículo en el centro de Gaza, lo que elevó el número de muertos del lunes a al menos 12.

El ejército israelí no hizo comentarios inmediatos sobre ninguno de los tres incidentes del lunes.

El grupo palestino Hamás, que gobierna Gaza desde 2007, e Israel ⁠se han culpado mutuamente por las violaciones del alto el fuego que comenzó en octubre.

El Ministerio de Salud de Gaza afirma que los disparos israelíes han matado al menos a 700 personas desde que comenzó el alto el fuego. Israel afirma que cuatro soldados han sido asesinados por militantes en Gaza durante el mismo periodo.

La violencia se produce mientras Hamás sigue resistiéndose a entregar sus armas, lo que supone un obstáculo importante en las ‌conversaciones para aplicar los siguientes pasos del plan de paz para Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El domingo, el ala armada de Hamás afirmó que debatir el desarme del grupo antes de que Israel aplique plenamente la primera fase del plan de Trump para Gaza era un intento de continuar lo que calificó ‌de genocidio contra el pueblo palestino.

Los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 causaron la muerte de 1.200 personas, según las cifras israelíes.

La campaña de dos ‌años que siguió por ⁠parte de Israel causó la muerte de más de 72.000 palestinos, la mayoría de ellos civiles, según las autoridades sanitarias de Gaza. ​La ofensiva provocó una hambruna, redujo la mayor parte de la Franja a escombros y desplazó a la mayoría de su población.

Con información de Reuters