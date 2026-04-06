Chau al Bluetooth: cómo es la nueva tecnología más rápida y estable

No se trata de un reemplazo inmediato, pero sí de una evolución que podría redefinir la conectividad inalámbrica.

La conectividad inalámbrica podría estar a punto de cambiar para siempre. Una nueva tecnología llamada SparkLink -también conocida como NearLink- empieza a posicionarse como una posible alternativa al Bluetooth, con mejoras clave en velocidad, estabilidad y consumo energético. Esta innovación busca resolver las limitaciones históricas de las conexiones inalámbricas actuales.

Según los primeros datos, SparkLink promete una transmisión de datos muy superior al Bluetooth tradicional, junto con una latencia ultrabaja que puede llegar a apenas 20 microsegundos. Además, permitiría conectar muchos más dispositivos al mismo tiempo sin perder rendimiento, algo cada vez más necesario en hogares y entornos laborales llenos de gadgets conectados.

Qué es SparkLink y por qué genera expectativa

A diferencia del Bluetooth o el Wi-Fi, SparkLink combina lo mejor de ambos mundos: bajo consumo energético y alta velocidad. Este enfoque híbrido le permite adaptarse tanto a dispositivos pequeños -como auriculares o relojes inteligentes- como a escenarios más exigentes, incluyendo autos conectados, realidad virtual o sistemas industriales.

La tecnología, desarrollada por un consorcio de más de 300 empresas lideradas por Huawei, funciona con dos modos principales: uno orientado a alto rendimiento y múltiples conexiones simultáneas, y otro optimizado para bajo consumo. Esta dualidad es una de sus principales ventajas frente a estándares actuales, que suelen priorizar solo uno de esos aspectos.

Más rápido, más eficiente y con menor latencia

Entre sus principales diferenciales, SparkLink ofrece velocidades que pueden superar ampliamente al Bluetooth, con una capacidad de conexión mucho mayor -incluso hasta diez veces más dispositivos en comparación con tecnologías actuales-. También destaca por su eficiencia energética, con un consumo que podría ser inferior al de Bluetooth, algo clave en dispositivos portátiles.

Además, su latencia ultrabaja lo vuelve ideal para aplicaciones en tiempo real, como gaming en la nube, experiencias inmersivas o automatización industrial.

SparkLink empieza a posicionarse como una posible alternativa al Bluetooth.

¿El reemplazo definitivo del Bluetooth?

Por ahora, SparkLink está en plena expansión, principalmente en China, donde ya hay más de 100 millones de dispositivos compatibles. Sin embargo, su adopción global todavía es limitada y dependerá de que más fabricantes lo incorporen en sus productos.

En ese contexto, no se trata de un reemplazo inmediato, pero sí de una evolución que podría redefinir la conectividad inalámbrica en los próximos años. Si logra expandirse a nivel global, SparkLink tiene el potencial de convertirse en el nuevo estándar y dejar al Bluetooth en un rol cada vez más secundario.