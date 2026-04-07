Colectivos hoy: las líneas que están afectadas este martes 7 de abril, una por una

Este martes 7 de abril, más de un centenar de líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) circulan con frecuencias reducidas debido al fuerte incremento en el precio del gasoil. La medida, anunciada por las cámaras empresarias del sector, genera demoras, largas colas y preocupación en miles de usuarios que dependen del transporte público para sus actividades cotidianas.

En primer lugar, el motivo central de la reducción de servicios es el aumento del gasoil grado 2, que supera los $2.100 por litro. Este incremento impacta de manera directa en los costos operativos de las empresas, que advierten que la situación es “inviable” y que, de no mediar una solución, podría derivar en una suspensión total del servicio en los próximos días.

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Además, las cámaras empresarias -entre ellas la CTPBA, CEAP, Cetuba y Ceutupba- explicaron que la decisión de disminuir las frecuencias fue comunicada con antelación al Gobierno, pero no obtuvieron respuesta. Por lo tanto, remarcan que la falta de diálogo oficial agrava el conflicto y deja a los usuarios en una situación de incertidumbre.

En consecuencia, las líneas nacionales más utilizadas por los pasajeros figuran entre las afectadas. Entre ellas se destacan la 60, la 152, la 86 y la 59, que conectan puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano. Asimismo, otras decenas de recorridos también redujeron su frecuencia.

Por otra parte, los empresarios del sector señalaron que el retraso en el giro de subsidios estatales, que representan alrededor del 60% del financiamiento del transporte público, profundiza la crisis. En este sentido, remarcan que sin esos aportes resulta imposible sostener el nivel de servicio habitual.

A su vez, el aumento internacional del petróleo, vinculado a la guerra en Medio Oriente, y los ajustes locales en los combustibles -que subieron entre 20% y 25% en marzo- explican el contexto económico que golpea al transporte. De este modo, el sector enfrenta el mayor incremento de costos en los últimos dos años.

En este marco, las demoras en las paradas y estaciones se prolongan más de lo habitual, mientras que las colas en zonas como Constitución, Retiro y Once se vuelven cada vez más extensas.

Cuáles son las líneas de colectivos afectadas: una por una

Las líneas nacionales que redujeron frecuencias incluyen:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

En tanto, las cámaras empresarias pidieron “comprensión” a los pasajeros y remarcaron que la medida busca evitar un colapso mayor. Sin embargo, advirtieron que si no se resuelve el conflicto, el paro total es una posibilidad real que podría concretarse en breve.

Marcelo Pasciuto, representante de Cetuba y del grupo Dota, explicó que la reducción de frecuencias se comunicó hace más de 15 días y que la falta de respuesta oficial demuestra desinterés por parte de las autoridades. Según sus palabras, “la situación es insostenible y no podemos seguir trabajando en estas condiciones”.