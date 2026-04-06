Sin transporte nocturno en las calles de Corrientes: la Municipalidad multará a las empresas por el recorte del servicio

El conflicto en el transporte público nacional impacta en la ciudad de Corrientes. Tras dos semanas de un "lockout" patronal parcial, donde los colectivos dejan de circular o reducen drásticamente su frecuencia durante la noche, la Municipalidad confirmó que habrá multas severas para las empresas concesionarias.

Las compañías Ersa y San Lorenzo anunciaron la paralización del servicio: las unidades dejan de funcionar desde las 22 y retoman su recorrido recién desde las 6. La situación refleja un deterioro progresivo en la prestación del servicio, con impacto concreto en miles de usuarios que dependen del transporte para realizar sus actividades diarias.

"Las empresas Ersa y transporte San Lorenzo informaron que el corte de servicios responde pura y netamente a una decisión empresarial. UTA no esta realizando medida de fuerza, es decir, no es un paro convocado por la seccional Corrientes", informó el delegado de UTA, Diego Sabao, en declaraciones para El Litoral.

La medida adoptada no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un reclamo nacional de los empresarios por la quita de subsidios y el aumento de costos. A través de un comunicado, las cámaras empresarias del sector señalaron que la decisión responde al “aumento intempestivo del gasoil” y a la falta de actualización en los ingresos que perciben por operar el servicio. Según explicaron, la suba del combustible impactó de lleno en la estructura de costos, sin que exista una compensación por parte del Estado.

No obstante, desde la gestión municipal de Corrientes fueron tajantes: el incumplimiento de las frecuencias pactadas por contrato derivará en sanciones económicas.

Según informó el medio Diario Ya, para evitar que el sistema se caiga definitivamente, el Municipio avanzaría con un pedido de prórroga del sistema de transporte. Esta medida transitoria busca:

Sostener el servicio mínimo mientras se negocia una solución de fondo.

Analizar alternativas para un esquema más eficiente y menos dependiente de los vaivenes nacionales.

Priorizar la continuidad, evitando que el conflicto escale a un paro total.

Aumento del boleto de colectivo Chaco-Corrientes

Mientras las autoridades deciden paralizar el servicio, la tarifa del boleto de colectivo Chaco-Corrientes registró un nuevo aumento hace algunas semanas. El ajuste fue confirmado por el secretario de Transporte del Chaco, Mario Rodolfo Díaz, y comenzó a aplicarse desde este fin de semana.

Durante este año, el pasaje del servicio interprovincial no había sufrido modificaciones, por lo que las compañías decidieron aplicar una suba de $590 a la tarifa, cuyo valor anterior para los recorridos habituales tenía un costo de $1.300.

De acuerdo con la información confirmada por las empresas prestatarias, los nuevos valores son: