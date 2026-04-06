Aumenta presión sobre el Gobierno británico para que prohíba actuación de Kanye West en un festival

FOTO DE ARCHIVO: El rapero Kanye West celebra su primer mitin en apoyo a su candidatura presidencial en North Charleston.

El Gobierno británico se vio sometido el lunes a una presión cada vez mayor para que prohibiera la entrada ‌al país al rapero ‌estadounidense Kanye West, tras conocerse que sería el cabeza de cartel del Wireless Festival, un espectáculo de rap y hip-hop previsto para julio.

West, ahora conocido como Ye, ha sido criticado en el pasado por comentarios antisemitas y por alabar el nazismo, lo que ha llevado en varias ocasiones a que se le bloquearan sus cuentas ​en redes sociales, ⁠incluida X.

La decisión de contratar a Ye llevó a varias empresas ‌a retirar su patrocinio del festival, mientras que ⁠el principal partido de la oposición, el ⁠Partido Conservador, escribió a la ministra del Interior, Shabana Mahmood, instándola a prohibirle la entrada en Gran Bretaña.

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Al ser consultada por Reuters, una ⁠fuente del Ministerio del Interior afirmó que los ministros ​están revisando actualmente su permiso para entrar en ‌el país.

El Ministerio del Interior no ‌suele comentar casos individuales, pero Mahmood tiene facultades para solicitar ⁠personalmente que se excluya a Ye del Reino Unido. En enero, el departamento revocó la autorización electrónica de viaje de Eva Vlaardingerbroek, una activista neerlandesa de extrema derecha, por difundir información falsa.

Los ​organizadores del ‌festival y el representante de Ye no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

El Consejo de Liderazgo Judío condenó la semana pasada a los organizadores por contratar a Ye tras el aumento de los ataques contra personas ⁠y objetivos judíos.

El primer ministro Keir Starmer también calificó de «profundamente preocupante» la decisión de contratar a Ye para el festival de Londres.

"El antisemitismo, en cualquiera de sus formas, es abominable y debe ser combatido con firmeza dondequiera que aparezca", declaró Starmer en declaraciones publicadas por el diario The Sun. "Todos tenemos la responsabilidad de garantizar que Gran Bretaña sea un ‌lugar donde los judíos se sientan seguros y protegidos".

Un portavoz del alcalde de Londres, Sadiq Khan, afirmó que los comentarios del rapero no reflejaban los valores de la ciudad y que la decisión había sido tomada por los organizadores del festival.

Ye publicó un anuncio a toda ‌página en el Wall Street Journal en enero para disculparse por sus comentarios antisemitas, atribuyendo su comportamiento a una lesión cerebral no diagnosticada y ‌a un trastorno ⁠bipolar no tratado. También se disculpó por sus anteriores expresiones de admiración hacia Adolf Hitler y por el ​uso de imágenes con esvásticas.

El artista, de 48 años, no ha actuado en Gran Bretaña desde que fue cabeza de cartel en Glastonbury en 2015.

(Reportaje de Suban Abdulla. Editado en español por Juana Casas)