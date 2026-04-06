Ganó todo en la Selección Argentina y le pidió a Scaloni volver para el Mundial 2026: "Esperanza"

Ganó todo con la Selección Argentina y le dejó en claro a Scaloni que quiere volver.

Un jugador histórico durante la etapa de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina presiona, gracias a su buen momento en Europa, para volver después de casi dos temporadas. Con el sueño de estar en la lista de 26 convocados para ir al Mundial 2026, el que se ilusionó al respecto fue nada menos que Guido Rodríguez.

El mediocampista central de 31 años, surgido en River Plate, se consolida de a poco en Valencia de España. De hecho, anotó dos goles en el último partido por LaLiga, aunque el equipo "Che" sucumbió como local por 3-2 frente a Celta de Vigo en Mestalla. El ex Defensa y Justicia integró la nómina en la consagración en Qatar 2022, aunque en la actualidad corre muy de atrás en la consideración del director técnico.

Guido Rodríguez le mete presión a Scaloni para volver a la Selección Argentina: "Me encantaría"

En pleno diálogo con los medios de comunicación post partido, el volante de contención reconoció: “La lista salió hace poco y no estuve. Dejé de ir hace un tiempo, también cuando en Inglaterra (West Ham) había dejado de jugar...”. Igualmente, aclaró: “Sé que por ahí es complicado porque no entré en esta última lista, pero realmente el ir a la Selección y, más como lo sentimos nosotros los argentinos, yo nunca voy a perder las esperanzas”.

“Te mentiría si te dijera que no, tengo ganas de estar en esa última lista para el Mundial", insistió Rodríguez. En la misma línea, quien no está en el Seleccionado nacional desde septiembre del 2024 remató: "Tampoco es una decisión mía, pero obviamente que me encantaría. Siento que estoy bien y que estoy mejorando día a día para eso”.

Guido Rodríguez se consolida en Valencia y sueña con el Mundial 2026.

Las variantes de Scaloni en la posición de Rodríguez

Con cuatro fijas en el centro del campo como Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Enzo Fernández, apenas quedan tres o hasta cuatro lugares disponibles como interior. Todo indica que hoy aparecen por encima de Guido otros futbolistas como Exequiel Palacios, Máximo Perrone, Giovani Lo Celso y Valentín "Colo" Barco.

De cualquier manera, el DT suele decir que "todos están siendo seguidos permanentemente" por el cuerpo técnico. Por ende, no descarta al ex América de México, campeón del mundo, de la Finalissima y bicampeón de América con la camiseta albiceleste.

Los números de Guido Rodríguez en Valencia