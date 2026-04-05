El Reino Unido dio un paso histórico en el transporte ferroviario con la prueba exitosa del primer sistema de navegación cuántica en un tren de línea principal. Esta innovación promete revolucionar la manera en que se localizan y siguen los trenes a nivel mundial. El ensayo se llevó a cabo el 3 de marzo en un tren de Great Northern que circuló entre Londres y Welwyn Garden City, marcando un avance crucial en la búsqueda de alternativas al tradicional sistema GPS.

El nuevo sistema, conocido como Railway Quantum Inertial Navigation System (RQINS), utiliza sensores cuánticos ultrafinos capaces de detectar las más leves variaciones en el movimiento y la rotación del tren. A diferencia de los sistemas basados en satélites, el RQINS no depende de señales externas, lo que lo vuelve especialmente útil en zonas donde el GPS es poco confiable, como túneles o áreas urbanas densas.

Esto representa una solución más robusta para la localización precisa de trenes en todo momento. Network Rail, la entidad encargada de la infraestructura ferroviaria británica, destacó que esta tecnología supera las limitaciones actuales y ofrece una alternativa más económica y resistente frente a la infraestructura fija tradicional, que suele ser costosa y vulnerable a fallas o interferencias ambientales.

El desarrollo y la prueba del sistema estuvieron a cargo de Great British Railways (GBR), en colaboración con un consorcio liderado por MoniRail. Además, participaron instituciones como Imperial College London, la Universidad de Sussex, el National Physical Laboratory, PA Consulting y QinetiQ, con apoyo financiero de Innovate UK y el Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología.

Los resultados de las pruebas en el novedoso tren

Durante la prueba, el equipo recogió datos reales sobre el rendimiento del sistema dentro de la red ferroviaria nacional, buscando confirmar su eficacia en condiciones reales de operación. En ese sentido, Lord Peter Hendy, Ministro de Estado para el Transporte del Reino Unido, afirmó que esta tecnología “continúa el legado de la innovación ferroviaria británica” y forma parte del plan para modernizar la red, haciéndola más confiable y eficiente.

La prueba se realizó el 3 de marzo en un servicio de Great Northern entre Londres y Welwyn Garden City (Network Rail).

La introducción de la navegación cuántica en trenes abre una nueva era para el sector, ya que permite un posicionamiento exacto incluso en lugares donde el GPS no funciona. Toufic Machnouk, director general de la unidad de innovación de GBRX, resaltó la importancia de probar estas tecnologías en redes activas para acelerar su adopción y transformar la innovación en capacidad operativa real.

Aunque aún está en desarrollo, el éxito de esta prueba sugiere que la navegación cuántica podría convertirse en el estándar para la gestión ferroviaria, reduciendo costos y mejorando la fiabilidad, además de ayudar a prevenir fallas en los equipos. La colaboración entre el gobierno, la academia y la industria fue fundamental para lograr este avance, que también podría aplicarse a otros sectores más allá del transporte en los próximos años.