Avanza la megaobra en el autódromo de Buenos Aires con el regreso de la F1 a la vista

El sector que tendrá nueva pista, infraestructura y el estándar internacional para recibir al MotoGP, muestra hoy la demarcación del futuro circuito.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza con una de las megaobras históricas para el deporte nacional: la renovación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

El sector que tendrá nueva pista, infraestructura y el estándar internacional para recibir al MotoGP, muestra hoy la demarcación del futuro circuito, al tiempo que ya se iniciaron los trabajados de hormigonado de las bases del edificio central.

"Estamos haciendo una obra colosal para traer el MotoGP a la Ciudad. Va a ser el desembarco de una competencia de élite, con las escuderías y los pilotos internacionales más importantes, para poner a Buenos Aires en el centro del deporte con más de 150.000 personas en la pista y millones de espectadores por televisión y streaming en más de 200 países", sostuvo el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

¿Cómo será el nuevo Autódromo Oscar y Juan Gálvez?

Con un plazo de 12 meses de concreción desde su inicio en enero de 2026, las obras de renovación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez incluirán no solo la modernización de su infraestructura, sino también su reposicionamiento como un escenario competitivo a nivel internacional, capaz de recibir eventos de primer nivel mundial. En 2027 será sede del MotoGP y se espera avanzar para que la Fórmula 1 vuelva a Buenos Aires.

La nueva traza tendrá una extensión de 4,3 km, 12 metros de ancho promedio, salvo en la recta principal, donde se mantendrán los 15 metros de ancho. Contará con 14 curvas a lo largo del circuito y habrá rectas de entre 800 y 1.000 metros que permitirán velocidades máximas superiores a los 300 km/h.

"El año próximo Buenos Aires será la Capital Mundial del Deporte y nos estamos preparando para mostrarle al mundo una Ciudad pujante y muy atractiva. Las obras de infraestructura están en marcha para tener el estándar internacional y poder recibir a MotoGP y la Fórmula 1: es la decisión de transformar a Buenos Aires en una capital del automovilismo mundial", explicó el secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián "Chino" Turnes.

En la primera etapa del plan de modernización se llevó adelante la demolición del edificio de boxes y los garajes, así como también la antigua pista, donde se ejecutó el fresado de la capa asfáltica existente y demolieron los pianos, pitwall y alambrado de protección, el pavimento de hormigón, muros de contención y las tribunas que interferían con el nuevo desarrollo.

Ya están realizados todos los pozos para las bases del edificio y comenzaron a ser rellenados con hormigón, al mismo tiempo que avanza la fabricación de las estructuras premoldeadas para comenzar a ser montadas próximamente.

En relación a la pista, avanza la construcción del paquete estructural, con el movimiento de suelos en toda la traza y ya se puede visualizar el trazado del nuevo circuito. En breve comenzarán a materializarse los peraltes y taludes necesarios para la futura pista y se está avanzando con las zanjas e instalación del tendido pluvial para el sistema hidráulico, que permitirá el correcto escurrimiento de agua. También se están ejecutando los tendidos vinculados a instalaciones de servicios, como electricidad, tecnología y cloacas.

El pavimento será una mezcla asfáltica diseñada específicamente, y se colocarán nuevos pianos que se ajustan a las demandas de las federaciones internacionales del automóvil (FIA) y de motociclismo (FIM). También se ensanchará la calle de boxes, habrá un nuevo muro de boxes, se reforzarán las condiciones de seguridad de todo el circuito y se incorporará tecnología de punta, incluyéndose nuevos sistemas de semáforos y banderas electrónicas LED homologadas para ambas categorías.

La iniciativa es impulsada por el Gobierno de la Ciudad, a través de su Secretaria de Deportes y la ejecución de este plan de obras está a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA), que lleva adelante este proyecto junto con la empresa Tilke Engineers & Architects, fundada por el ingeniero alemán Hermann Tilke, quien se especializa en diseñar y modernizar autódromos en todo el mundo con los más altos estándares internacionales.