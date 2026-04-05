Un buque con cargamento de trigo se hunde en el Mar de Azov

​Un buque de carga que transportaba trigo se hundió en el mar ‌de Azov tras ‌ser atacado por drones ucranianos, informó el domingo un funcionario designado por Rusia, lo que dejó un fallecido y dos desaparecidos.

Vladimir Saldo, líder designado por Moscú de las zonas controladas por Rusia en la región ​ucraniana de ⁠Jersón, afirmó que el ataque tuvo lugar ‌el viernes, pero que los ⁠tripulantes no pudieron dar ⁠a conocer lo que les había ocurrido hasta el domingo.

"Se supo que la causa del ⁠hundimiento del Volgo-Balt en el mar ​de Azov fue un ataque ‌terrorista perpetrado por el ‌régimen de Kiev", escribió Saldo en Telegram.

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Dijo ⁠que la tripulación abandonó el barco y no pudo llegar a tierra hasta el domingo, cerca de la localidad de ​Strilkove, ‌en la región de Jersón.

Agregó que un ayudante del capitán había fallecido y que dos personas seguían desaparecidas, y añadió que se estaba llevando ⁠a cabo una investigación sobre el incidente. El capitán se recuperaba en un hospital.

"Desgraciadamente, este no es el primer caso en el que Ucrania ataca un buque mercante en aguas neutrales. Habrá una respuesta a este crimen", ‌afirmó Saldo.

En una publicación anterior, había dicho que se había encontrado con vida a nueve tripulantes en la costa, todos ellos ciudadanos rusos.

Jersón es una de las cuatro regiones ucranianas ‌anexadas por Rusia en 2022, más de seis meses después de la invasión de Moscú. ‌Las fuerzas ⁠rusas controlan algo más del 70% de Zaporiyia y Jersón en ​el sur.

Con información de Reuters