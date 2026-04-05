El Ejército de Nigeria informó el domingo de ‌que rescató ‌a 31 civiles que habían sido tomados como rehenes durante un ataque a una iglesia en el noroeste del estado de Kaduna, mientras que ​cinco personas ⁠fueron halladas sin vida ‌en el lugar de ⁠los hechos.

El Ejército ⁠indicó que el ataque tuvo lugar durante un servicio religioso de ⁠Pascua en la aldea ​de Ariko, en el ‌área de gobierno ‌local de Kachia. Añadió que ⁠las tropas estaban persiguiendo a los atacantes.

El presidente de la Asociación Cristiana de ​Nigeria ‌para el estado de Kaduna, Caleb Maaji, dijo que el domingo se produjeron ataques contra dos iglesias ⁠en la aldea de Ariko. Indicó que siete personas habían perdido la vida y que un número indeterminado había sido tomado como rehén.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"La investigación sigue en ‌curso", dijo Maaji a Reuters.

El noroeste de Nigeria lleva años lidiando con la violencia, incluidos secuestros masivos para pedir rescate y ‌asaltos a aldeas, con grupos armados que operan desde vastos escondites ‌en ⁠los bosques de toda la región.

Con información de Reuters