El Ejército nigeriano rescata a 31 rehenes tras un ataque a una iglesia

El Ejército de Nigeria informó el domingo de que rescató a 31 civiles que habían sido tomados como rehenes durante un ataque a una iglesia en el noroeste del estado de Kaduna, mientras que cinco personas fueron halladas sin vida en el lugar de los hechos.
El Ejército indicó que el ataque tuvo lugar durante un servicio religioso de Pascua en la aldea de Ariko, en el área de gobierno local de Kachia. Añadió que las tropas estaban persiguiendo a los atacantes.
El presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria para el estado de Kaduna, Caleb Maaji, dijo que el domingo se produjeron ataques contra dos iglesias en la aldea de Ariko. Indicó que siete personas habían perdido la vida y que un número indeterminado había sido tomado como rehén.
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"La investigación sigue en curso", dijo Maaji a Reuters.
El noroeste de Nigeria lleva años lidiando con la violencia, incluidos secuestros masivos para pedir rescate y asaltos a aldeas, con grupos armados que operan desde vastos escondites en los bosques de toda la región.
Con información de Reuters