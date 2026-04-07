Desde PBA criticaron que Milei “no hace nada” para frenar la crisis energética desatada por Trump

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, se expresó en las redes sociales por la crisis energética que se vive en el mundo producto de la guerra que lleva adelante Estados Unidos contra Irán. El gobernador Axel Kicillof convalidó la opinión al retuitear el posteo y dejarlo en sus redes sociales.

“El gasoil aumentó 25% en un mes y la situación se volvió más crítica por empresas que quitan frecuencia”, señaló el ministro y agregó: “¿El presidente Javier Milei qué está haciendo para protegerlos?”. Vale remarcar que el impacto de la suba internacional del petróleo sobre las naftas y el gasoil, producto de la guerra en Medio Oriente, se siente con fuerza en el bolsillo debido a la política de vincular los precios locales a los internacionales.

Mientras que hoy un ciudadano de Estados Unidos paga, en promedio, USD 1,05 por cada litro de nafta, un argentino debe abonar USD 1,42, de acuerdo a lo detallado por un informe del Instituto Argentina Grande (IAG). Así, el precio en Argentina es un 35% más alto que en Estados Unidos.

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“El mundo atraviesa desde hace cuatro semanas la crisis energética más grande de la historia”, expresa el posteo y agrega que “no es algo que pasa lejos: ya está afectando todos los días a las trabajadoras y trabajadores argentinos. ¿Y el presidente Javier Milei qué está haciendo para protegerlos?”.

De esta manera, los dirigentes afirmaron que “el plan económico que no funciona”, hay “costos que suben y falta de inversión”, por lo que los “boletos de micro que no paran de subir y hay cada vez menos pasajeros”; por ende “en el Área Metropolitana de Buenos Aires se viene viajando cada vez peor”.

A dicho escenario se suma un aumento del gasoil del “25% en un mes”, por lo que “la situación se volvió más crítica por empresas que quitan frecuencias”. “Todos los países están tomando medidas fuertes para proteger a los que consumen, trabajan y emprenden. Mientras tanto, acá el Gabinete nacional se junta sólo para sacarse fotos en lugar de laburar”, cerraron.