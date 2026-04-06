Las mejores 3 indumentarias para ponerse en otoño 2026: looks de última tendencia

El color café o chocolate pisará fuerte la temporada otoño-iniverno 2026 (Créditos: Pinterest/michelegomesnick)

Llegó el otoño a Argentina y, con la baja de temperatura y lluvias, es momento de renovar el placard y probar nuevos outfits. Esta temporada no se trata solo de abrigarse, sino de encontrar un equilibrio entre la funcionalidad que exige el clima y una estética que apuesta fuerte por la sofisticación relajada.

Estos son los tres mejores looks para usar en la temporada de otoño 2026

En la temporada otoño-invierno 2026, las tendencias se inclinan hacia texturas nobles y una paleta de colores que abandona el reinado del negro para darle paso a tonos más orgánicos y cálidos. Desde el regreso del estilo bohemio hasta la consolidación de la sastrería en tonos tierra, las opciones son versátiles y se adaptan a distintos cuerpos y estilos de vida.

1. El nuevo neutro: look monocromático café

Olvidate de que el negro es la única opción elegante. Este otoño 2026, el color café en todas sus variantes (desde el chocolate amargo hasta el moka) es el protagonista absoluto. La clave de esta tendencia es el "total look", es decir, vestirse en la misma gama cromática para estilizar la figura y proyectar una imagen de puro lujo silencioso.

Para armarlo tenés que tener en cuenta:

La base: elegí un pantalón sastrero de tiro alto o una falda midi de cuero en tono chocolate.

elegí un en tono chocolate. La parte superior: sumá un sweater de punto fino o una polera de cuello alto en un tono apenas más claro, como un café con leche.

sumá un en un tono apenas más claro, como un café con leche. El calzado: unas botas de caña alta o unos mocasines del mismo color terminan de cerrar el concepto. Si querés romper un poco la monotonía, podés usar accesorios en dorado para darle luz al outfit.



El color café o chocolate pisará fuerte la temporada otoño-iniverno 2026 (Créditos: Pinterest/michelegomesnick)

2. Mob wife y sastrería "power": el regreso del volumen

Inspirado en la estética de las mujeres de los clásicos del cine, el estilo Mob Wife se mezcla con la sastrería moderna para quienes buscan un look con mucha presencia. Aquí mandan los hombros marcados, los abrigos con presencia y el animal print como detalle infaltable. Es la opción perfecta para ir a la oficina o para una salida nocturna donde querés impactar. Para armarlo tenés que:

Estructura : buscá un blazer con hombreras bien definidas o un tapado largo de lana pesada en gris grafito o azul petróleo.

: buscá un de lana pesada en gris grafito o azul petróleo. El toque audaz: sumá una prenda con estampa de leopardo, que vuelve a estar en la cima. Puede ser una camisa de seda debajo del saco o incluso un pañuelo anudado al cuello.

sumá una que vuelve a estar en la cima. Puede ser una camisa de seda debajo del saco o incluso un pañuelo anudado al cuello. Complementos: lentes de sol grandes y una cartera estructurada. No necesitás mucho más; la fuerza de este look reside en la actitud y en el juego de volúmenes que arman las prendas exteriores.

3. Boho Chic 2.0: faldas fluidas y texturas

El estilo bohemio volvió, pero con una vuelta de tuerca mucho más pulida y menos "festivalera". En este otoño 2026, el Boho Chic se caracteriza por la mezcla de prendas muy femeninas con elementos estructurados. Es ideal para esos días donde el sol todavía calienta un poco, pero la brisa otoñal empieza a picar. Cómo armarlo:

La prenda estrella: una falda larga con movimiento , preferentemente en géneros como la seda o con estampados florales pequeños en tonos bordó o verde oliva.

, preferentemente en géneros como la seda o con estampados florales pequeños en tonos bordó o verde oliva. El contraste : para que no parezca un look de verano, combinala con una campera de gamuza (un "must" de esta temporada) o un blazer oversize.

: para que no parezca un look de verano, combinala con (un "must" de esta temporada) o El detalle: un cinturón de cuero ancho para marcar la cintura y unas botas tipo texanas te van a dar ese aire canchero y descontracturado que tanto se usa hoy.