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Chau a los tapados: la chaqueta que será tendencia en la temporada otoño-invierno 2026

Se trata de una prenda igual de abrigada, pero con un punto más de sofisticación y estilo. Cuál es y cómo combinarla.

26 de marzo, 2026 | 18.20

Las chaquetas de cuero suelen ser las más elegidas cuando baja la temperatura, pero en la nueva temporada otoño-invierno 2026 llega otra prenda a reemplazarlas: las chaquetas napoleónicas. Se trata de una opción igual de canchera, sofisticada y versátil.

Por qué las chaquetas napoleónicas serán la tendencia del otoño-invierno 2026

La chaqueta napoleónica es una prenda vintage que vuelve a imponerse esta temporada con un toque de modernidad. Inspirada en las levitas imperiales, este abrigo tiene las icónicas charreteras y botonadura metálica, pero también mantiene los hombros marcados y la cintura ceñida propios de la estética militar, pero en una paleta más amplia de colores y de modelos, con opciones más informales o propias del streetstyle. 

Las chaquetas napoleónicas regresan en una paleta de colores más amplias y nuevos generos de tela (Créditos: Bershka)

La prenda se ha visto en pasarelas internacionales de casas como Dior, Ralph Lauren y Alexander McQueen que reviven y rediseñan este clásico con cortes menos rígidos y tejidos más livianos para el uso diario. La chaqueta napoleónica es cien por ciento versátil: se combina con diseños de alta costura, vestidos, prendas holgadas y hasta jeans.

No es la primera vez que se reinventa esta chaqueta: Balmain ya la había popularizado en la década del 2010, pero un poco antes artistas como The Beatles, Michael Jackson y hasta la banda My Chemical Romance las hicieron parte de su esencia y las usaron como un ícono escénico por su teatralidad. 

MÁS INFO

Cómo combinar las chaquetas napoleónicas

Inspiradas en la estética militar del siglo XIX, las chaquetas napoleónicas son una prenda fuerte y es clave saber equilibrarlas para que el look no quede recargado. Al ser muy versátiles, los outfits deben tener muy en cuenta cada estilo y ocasión:

Look elegante (ideal noche o evento)

La chaqueta funciona como la protagonista y el resto acompaña:

  • Chaqueta napoleónica (negra, azul marino o roja)
  • Pantalón sastrero recto o cigarette
  • Blusa o camisa básica (blanca o negra)
  • Zapatos de taco o stilettos

Look urbano chic

Mezcla lo formal con lo casual:

  • Chaqueta napoleónica
  • Jeans rectos o mom fit
  • Remera básica (blanca o con estampa suave)
  • Botitas o zapatillas

Look rockero

Ideal para un estilo más jugado, con vibra teatral:

  • Chaqueta napoleónica (mejor si tiene detalles dorados o bordados)
  • Pantalón de cuero o simil cuero
  • Top negro o body
  • Botas tipo combat o con plataforma

Las chaquetas napoleónicas pueden utilizarse para diferentes ocasiones, todo depende la combinación (Créditos: Instagram/dharashah.couture)

Look romántico 

Con contraste entre las prendas:

  • Chaqueta napoleónica
  • Vestido corto o midi (puede ser floral o liso)
  • Botas altas o zapatos delicados

Look de oficina moderno

Le da personalidad a un outfit laboral sin perder formalidad:

  • Chaqueta napoleónica (en tonos neutros)
  • Pantalón de vestir o falda midi
  • Camisa o polera
  • Mocasines o zapatos cerrados

 Look arriesgado

Un outfit bien en tendencia:

  • Chaqueta napoleónica
  • Mini falda o shorts de vestir
  • Medias negras o cancheras
  • Botas altas
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