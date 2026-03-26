Chau a los tapados: la chaqueta que será tendencia en la temporada otoño-invierno 2026

Las chaquetas de cuero suelen ser las más elegidas cuando baja la temperatura, pero en la nueva temporada otoño-invierno 2026 llega otra prenda a reemplazarlas: las chaquetas napoleónicas. Se trata de una opción igual de canchera, sofisticada y versátil.
Por qué las chaquetas napoleónicas serán la tendencia del otoño-invierno 2026
La chaqueta napoleónica es una prenda vintage que vuelve a imponerse esta temporada con un toque de modernidad. Inspirada en las levitas imperiales, este abrigo tiene las icónicas charreteras y botonadura metálica, pero también mantiene los hombros marcados y la cintura ceñida propios de la estética militar, pero en una paleta más amplia de colores y de modelos, con opciones más informales o propias del streetstyle.
La prenda se ha visto en pasarelas internacionales de casas como Dior, Ralph Lauren y Alexander McQueen que reviven y rediseñan este clásico con cortes menos rígidos y tejidos más livianos para el uso diario. La chaqueta napoleónica es cien por ciento versátil: se combina con diseños de alta costura, vestidos, prendas holgadas y hasta jeans.
No es la primera vez que se reinventa esta chaqueta: Balmain ya la había popularizado en la década del 2010, pero un poco antes artistas como The Beatles, Michael Jackson y hasta la banda My Chemical Romance las hicieron parte de su esencia y las usaron como un ícono escénico por su teatralidad.
Cómo combinar las chaquetas napoleónicas
Inspiradas en la estética militar del siglo XIX, las chaquetas napoleónicas son una prenda fuerte y es clave saber equilibrarlas para que el look no quede recargado. Al ser muy versátiles, los outfits deben tener muy en cuenta cada estilo y ocasión:
Look elegante (ideal noche o evento)
La chaqueta funciona como la protagonista y el resto acompaña:
- Chaqueta napoleónica (negra, azul marino o roja)
- Pantalón sastrero recto o cigarette
- Blusa o camisa básica (blanca o negra)
- Zapatos de taco o stilettos
Look urbano chic
Mezcla lo formal con lo casual:
- Chaqueta napoleónica
- Jeans rectos o mom fit
- Remera básica (blanca o con estampa suave)
- Botitas o zapatillas
Look rockero
Ideal para un estilo más jugado, con vibra teatral:
- Chaqueta napoleónica (mejor si tiene detalles dorados o bordados)
- Pantalón de cuero o simil cuero
- Top negro o body
- Botas tipo combat o con plataforma
Look romántico
Con contraste entre las prendas:
- Chaqueta napoleónica
- Vestido corto o midi (puede ser floral o liso)
- Botas altas o zapatos delicados
Look de oficina moderno
Le da personalidad a un outfit laboral sin perder formalidad:
- Chaqueta napoleónica (en tonos neutros)
- Pantalón de vestir o falda midi
- Camisa o polera
- Mocasines o zapatos cerrados
Look arriesgado
Un outfit bien en tendencia:
- Chaqueta napoleónica
- Mini falda o shorts de vestir
- Medias negras o cancheras
- Botas altas