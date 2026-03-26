Chau a los tapados: la chaqueta que será tendencia en la temporada otoño-invierno 2026 (Créditos: Getty Images)

Las chaquetas de cuero suelen ser las más elegidas cuando baja la temperatura, pero en la nueva temporada otoño-invierno 2026 llega otra prenda a reemplazarlas: las chaquetas napoleónicas. Se trata de una opción igual de canchera, sofisticada y versátil.

Por qué las chaquetas napoleónicas serán la tendencia del otoño-invierno 2026

La chaqueta napoleónica es una prenda vintage que vuelve a imponerse esta temporada con un toque de modernidad. Inspirada en las levitas imperiales, este abrigo tiene las icónicas charreteras y botonadura metálica, pero también mantiene los hombros marcados y la cintura ceñida propios de la estética militar, pero en una paleta más amplia de colores y de modelos, con opciones más informales o propias del streetstyle.

Las chaquetas napoleónicas regresan en una paleta de colores más amplias y nuevos generos de tela (Créditos: Bershka)

La prenda se ha visto en pasarelas internacionales de casas como Dior, Ralph Lauren y Alexander McQueen que reviven y rediseñan este clásico con cortes menos rígidos y tejidos más livianos para el uso diario. La chaqueta napoleónica es cien por ciento versátil: se combina con diseños de alta costura, vestidos, prendas holgadas y hasta jeans.

No es la primera vez que se reinventa esta chaqueta: Balmain ya la había popularizado en la década del 2010, pero un poco antes artistas como The Beatles, Michael Jackson y hasta la banda My Chemical Romance las hicieron parte de su esencia y las usaron como un ícono escénico por su teatralidad.

Cómo combinar las chaquetas napoleónicas

Inspiradas en la estética militar del siglo XIX, las chaquetas napoleónicas son una prenda fuerte y es clave saber equilibrarlas para que el look no quede recargado. Al ser muy versátiles, los outfits deben tener muy en cuenta cada estilo y ocasión:

Look elegante (ideal noche o evento)

La chaqueta funciona como la protagonista y el resto acompaña:

Chaqueta napoleónica (negra, azul marino o roja)

Pantalón sastrero recto o cigarette

Blusa o camisa básica (blanca o negra)

Zapatos de taco o stilettos

Look urbano chic

Mezcla lo formal con lo casual:

Chaqueta napoleónica

Jeans rectos o mom fit

Remera básica (blanca o con estampa suave)

Botitas o zapatillas

Look rockero

Ideal para un estilo más jugado, con vibra teatral:

Chaqueta napoleónica (mejor si tiene detalles dorados o bordados)

Pantalón de cuero o simil cuero

Top negro o body

Botas tipo combat o con plataforma

Las chaquetas napoleónicas pueden utilizarse para diferentes ocasiones, todo depende la combinación (Créditos: Instagram/dharashah.couture)

Look romántico

Con contraste entre las prendas:

Chaqueta napoleónica

Vestido corto o midi (puede ser floral o liso)

Botas altas o zapatos delicados

Look de oficina moderno

Le da personalidad a un outfit laboral sin perder formalidad:

Chaqueta napoleónica (en tonos neutros)

Pantalón de vestir o falda midi

Camisa o polera

Mocasines o zapatos cerrados

Look arriesgado

Un outfit bien en tendencia: