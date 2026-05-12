FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Anthropic se puede ver en esta ilustración

La empresa de inteligencia artificial Anthropic presentó el martes un conjunto ampliado de funciones ‌para los abogados ‌que utilizan su asistente Claude, que incluye herramientas para asuntos jurídicos especializados y acceso a otros productos de investigación jurídica y de IA.

Anthropic, con sede en San Francisco, afirmó que los bufetes y otros clientes de Claude podrán conectarse de forma segura ​con plataformas de ⁠terceros, como Thomson Reuters, para realizar investigaciones jurídicas, ‌gestionar documentos y acceder a otros servicios. ⁠La empresa señaló que las ⁠nuevas funciones estarán disponibles para los clientes actuales de Claude.

El anuncio se produce en medio de una competencia ⁠cada vez más intensa entre las empresas tecnológicas ​para desarrollar y comercializar herramientas ‌profesionales de IA, a medida ‌que sectores con gran volumen de información, como ⁠el jurídico, se apresuran a adoptar herramientas en este sector.

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El nuevo lanzamiento de Anthropic se basa en los complementos para Claude Cowork que la empresa ​anunció a ‌fines de enero, lo que provocó una importante ola de ventas por parte de los inversores de empresas estadounidenses y europeas de análisis de datos, servicios profesionales y software.

Anthropic ⁠indicó que los clientes de Claude tendrán ahora acceso a la base de datos Westlaw Primary Law de Thomson Reuters, que contiene expedientes judiciales y otros documentos, así como a sus guías de práctica jurídica Practical Law.

Thomson Reuters también anunció el martes la integración de su ‌plataforma de IA habilitada para Westlaw, CoCounsel, con Claude, afirmando que esta conexión permitirá a los usuarios de Claude acceder de forma directa a las herramientas de investigación jurídica de "grado fiduciario" de CoCounsel.

"Estamos desarrollando de ‌manera activa integraciones que conectan la IA de uso general con entornos profesionales, garantizando que, independientemente de dónde trabajen ‌los abogados, tengan ⁠a su disposición todo el potencial de CoCounsel Legal", afirmó en un comunicado ​Joel Hron, director de tecnología de Thomson Reuters.

No se han revelado los términos financieros. Thomson Reuters es la empresa matriz de Reuters.

(Editado en español por Carlos Serrano)