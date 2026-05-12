Marcha Federal Universitaria en Mar del Plata: cuándo, dónde es y a qué hora empieza

La Marcha Federal Universitaria tendrá lugar en distintos puntos del país.

Este martes 12 de mayo se realiza la cuarta Marcha Federal Universitaria, convocatoria que une a estudiantes, docentes, no docentes, rectores de universidades nacionales y sindicatos, así como ciudadanos de distintos lugares del país que tienen un amigo, un primo o un vecino que asiste a alguna facultad y siente el deber de salir a protestar por el congelamiento presupuestario, la pérdida salarial y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El mismo pone en peligro el funcionamiento de las casas de estudios y la preparación educativa de millones de estudiantes. Pero, ¿a qué hora se lleva a cabo en Mar del Plata?

A las 17 horas tiene lugar la marcha en la Plaza de Mayo, donde se celebrará el acto central impulsado por la comunidad universitaria, lugar donde también concurrirán sectores descontentos con las políticas sociales, económicas, educativas y culturales impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Pero la movilización no se concentrará solamente allí: la marcha tendrá puntos de encuentro en las 23 provincias y se contabilizan más de 45 movilizaciones a lo largo y ancho del territorio nacional, entre los cuales estará la ciudad de Mar del Plata.

Cuándo y dónde es la Marcha Federal Universitaria en Mar del Plata hoy martes 12 de mayo: a qué hora empieza

En la ciudad de Mar del Plata, la concentración comenzará a las 16 horas en el Complejo Universitario de la Universidad, ubicado en Funes y Peña. El recorrido continuará por Independencia hasta Colón, sector en el que confluirán agrupaciones sociales, feministas y organismos de derechos humanos que acompañarán la protesta universitaria.

La Universidad Nacional de Mar del Plata al realizar la convocatoria.

La columna avanzará luego hacia avenida Luro, donde frente al Monumento a San Martín se realizará el acto central de la jornada. Será allí donde se leerá un documento conjunto con críticas al ajuste sobre el sistema universitario. La convocatoria a nivel nacional es apoyada por la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La delicada situación de las universidades

Al realizar la convocatoria de la Marcha Federal Universitaria en Mar del Plata, la rectora de la UNMDP, Mónica Biasone, consideró que el panorama actual es más crítico que el de años anteriores. “Hoy después de dos años no estamos igual, estamos peor. Las condiciones sociales se han deteriorado de manera acelerada y la universidad junto con esas condiciones”, subrayó.

Por su parte, se refirió a la delicada situación salarial que atraviesan los trabajadores de la altas casas de estudio ante el ajuste del Gobierno. “Para que los salarios de docentes y trabajadores universitarios recuperen el nivel que tenían en 2023 necesitarían ser ajustados en aproximadamente un 50%. Es como si a lo largo de estos 27 meses nos hayan tirado siete salarios y medios a la basura”, resaltó.