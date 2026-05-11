Marcha Federal Universitaria en Argentina: cómo será la movilización, provincia por provincia

Estudiantes, docentes, no docentes, rectores de universidades nacionales y sindicatos se unen a la que será la cuarta Marcha Federal Universitaria en defensa de "la educación, la universidad pública y la ciencia nacional". La movilización contra el ajuste del gobierno de Javier Milei será este martes: el reclamo apunta al congelamiento presupuestario, la pérdida salarial y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta tendrá su epicentro en Plaza de Mayo y se replicará en distintos puntos del país, donde las casas de altos estudios advierten que el desfinanciamiento afecta el funcionamiento cotidiano y pone en riesgo tareas de investigación y extensión.

La convocatoria es apoyada por la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La protesta buscará reeditar el impacto político que ya tuvieron las movilizaciones universitarias durante la gestión de Milei. Desde la organización informaron que la convocatoria central se desarrollará en la plaza más antigua de Buenos Aires a las 16 horas, mientras que se espera que el acto central inicie cerca de las 17.

Los gremios universitarios intensificaron las medidas de protesta en el primer cuatrimestre de este 2026, con paros realizados en días puntuales y que, en algunos casos, llegaron a durar semanas, como el caso de la Conadu Histórica, cuyos docentes comenzaron la cursada una semana después de lo pautado por el calendario académico.

La tensión aumentó todavía más después de nuevos cruces entre el Gobierno y la Universidad de Buenos Aires (UBA). La semana pasada, el centro de estudios advirtió por posibles cierres de hospitales universitarios ante la falta de fondos. "En lo que va del año, el Gobierno Nacional no envió fondos para el funcionamiento operativo de los hospitales", advirtió la UBA en un comunicado.

La Plata

La comunidad educativa de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) volverá a salir a las calles. La convocatoria fue impulsada por el Frente Gremial Universitario, integrado por la Asociación de Docentes de la UNLP (ADULP), la Asociación de Trabajadores de la UNLP (ATULP) y la Federación Universitaria de La Plata (FULP), en sintonía con sindicatos y federaciones estudiantiles de distintas universidades nacionales.

Además, la marcha se realiza poco después de la semana de paro docente que mantuvo prácticamente paralizada la actividad académica en las facultades de la UNLP entre el 27 de abril y el 3 de mayo. Las clases fueron retomadas el lunes pasado, pero el conflicto continúa abierto y los gremios ya anticiparon nuevas medidas de fuerza.

En ADULP confirmaron que la protesta se realizará bajo la consigna "Marcha Federal: Milei cumplí la ley", en referencia a la normativa que prevé un fuerte aumento del presupuesto universitario y fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025 y revalidada luego de un veto presidencial, pero todavía sin implementación efectiva por parte del Gobierno nacional. El pasado jueves, la Cámara de Apelaciones concedió un recurso a la Casa Rosada con el que frena la aplicación de la ley hasta que se expida la Corte Suprema.

Mar del Plata

Estudiantes, docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) se congregarán a la movilización para denunciar la crítica situación presupuestaria que atraviesan las universidades públicas del país. La convocatoria fue presentada durante una conferencia de prensa realizada en el Aula “Silvia Filler” del Rectorado, donde participaron autoridades universitarias, representantes gremiales, estudiantes y trabajadores de ciencia y técnica.

La marcha comenzará a las 16 en el Complejo Universitario de Funes y Roca y partirá a las 16:30. El recorrido avanzará por San Lorenzo hasta avenida Independencia, donde se sumarán las columnas de las centrales obreras marplatenses. Luego continuará hacia el centro y, a la altura de avenida Colón, se incorporarán organizaciones sociales, feministas y de derechos humanos. El acto central se realizará frente al Monumento a San Martín sobre avenida Luro.

Tucumán

Docentes de Tucumán se suman a la jornada de paro y movilización para reclamar la aplicación de la ley de financiamiento y una recomposición salarial urgente. La secretaria general de Adiunt, Anahí Rodríguez, advirtió que el sector atraviesa una situación crítica, con “el salario más bajo de la historia”.

“Han pasado prácticamente 200 días desde que la ley fue aprobada, con veto incluido y fallos judiciales a favor, pero el Gobierno aún no la aplica”, explicó. Rodríguez convocó a toda la comunidad a participar y advirtió que el conflicto podría profundizarse. “Si con paros y marchas no alcanza, tendremos que ir a un proceso más decidido. Somos partidarios de una huelga por tiempo indefinido, aunque dependerá del debate a nivel nacional”, indicó en declaraciones para La Gaceta.

La jornada de protesta en Tucumán incluirá un paro y una movilización hacia Plaza Independencia, con concentración previa en el Rectorado, alrededor de las 15. Además, se realizarán actividades como clases públicas y ollas populares en distintas facultades.

Córdoba

En la provincia de Córdoba, la movilización estará encabezada por gremios estudiantiles, docentes, no docentes, y autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la UTN y la Universidad Provincial. La concentración principal en la ciudad de Córdoba se llevará a cabo a partir de las 15 horas. El punto de encuentro inicial será el emblemático monumento de la Reforma, ubicado en el corazón de la Ciudad Universitaria.

Desde allí, las columnas de manifestantes avanzarán por la calle Hipólito Yrigoyen con destino final en las inmediaciones del Patio Olmos. El acto central de la jornada, que incluirá la lectura de un documento unificado, está previsto para las 17:30 horas.

La presidenta de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC), Constance "Coni" Keegan, advirtió que la situación es "más angustiante" que en movilizaciones anteriores debido al profundo desplome de los salarios. En declaraciones para La Voz, la referente alertó sobre una preocupante fuga de profesionales hacia instituciones privadas, las cuales ofrecen mejores salarios y comienzan a exigir exclusividad en sus aulas.

Rosario

Rosario se suma a la convocatoria nacional en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La concentración comenzará a las 15.30 en la Plaza San Martín. Desde allí, la columna de manifestantes marchará hacia el Monumento Nacional a la Bandera, donde a las 17 se llevará a cabo el acto central.

"Es muy importante que podamos ser muchos; todas las veces que tuvimos alguna respuesta fue en el contexto de estas manifestaciones federales", señaló el rector de la Universidad de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci.

El titular de la UNR graficó con crudeza la situación actual, indicando que las universidades están operando apenas con el 0,4 por ciento del PBI, el piso histórico de inversión para el sector. Según Bartolacci, las transferencias nacionales cayeron más de un 45 por ciento desde 2023, lo que provocó renuncias masivas de profesionales y el deterioro de la infraestructura básica.

Mendoza

En Mendoza, la concentración comenzará a las 15 en el ingreso al campus de la UNCUYO y la movilización arrancará formalmente a las 16. El recorrido previsto partirá por Carlos Lencinas, continuará por Padre Contreras, seguirá por avenida del Libertador y luego por Emilio Civit. Desde allí avanzará por Sarmiento hasta llegar a Plaza Independencia.

La rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez, hizo público los sueldos de los docentes universitarios. Un profesor titular con dedicación exclusiva, con ocho horas diarias de trabajo, cinco días a la semana cobra 1.500.000 de pesos mensuales. "Esta cifra hace materialmente imposible sostener una familia con un único ingreso, aun dedicando a la universidad toda la jornada laboral. Los trabajadores están haciendo un esfuerzo heroico para mantener en pie las funciones esenciales de la institución”, dijo la rectora según detalló MDZOL.

Ushuaia

En tanto, Ushuaia la concentración comenzará a las 16 horas en la Plaza Malvinas Argentinas y culminará con un acto central a las 17 en el campus de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF). El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) convocó a docentes, no docentes, estudiantes y a toda la comunidad educativa a participar.

Además, SUTEF instó a los docentes a desobligar actividades en el turno tarde desde las 15:35, ajustándose en educación primaria a las 15:55, debido a la modalidad de hora extendida. El sindicato enfatizó la importancia de exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y reafirmar la defensa de una universidad pública, gratuita y de calidad.