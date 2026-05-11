Desde este lunes 11 y hasta el sábado 16 de mayo habrá nuevos operativos del Programa Más Servicios en tu Barrio.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) activará desde este lunes 11 y hasta el sábado 16 de mayo nuevos operativos del Programa Más Servicios en tu Barrio.

Con atención odontológica y oftalmológica gratuita, las jornadas también contemplarán instancias de vacunación antigripal y contra el COVID-19, inoculación de animales, detección de zoonosis, tratamientos veterinarios y servicios del Repara Móvil, entre otros.

La iniciativa que semana a semana recorre los distintos barrios y plazas porteñas, brindará además asesoramiento de forma presencial a través de personal especializado, al igual que la posibilidad de realizar gestiones esenciales como renovar el DNI, solicitar la partida de nacimiento y presentar una denuncia por Defensa al Consumidor.

Atención en odontológica y oftalmología gratis en CABA, ¿Cómo y dónde sacar turno?

La atención odontológica y oftalmológica gratis del Programa Más Servicios en tu Barrio se brindará con turno previo asignado a partir de las 14 horas y a través de la turnera disponible en la biografía de la cuenta de Instagram oficial.

Instagram del Programa Más Servicios en tu Barrio: @masserviciosentubarrio

Programa Más Servicios en tu Barrio: cronograma de atención

Esquina Crámer (Av. Crámer y Manuela Pedraza, Núñez)

Lunes 11 de mayo de 16 a 20 horas: Atención odontológica y oftalmológica.

Estación Villa Urquiza (Av. Monroe y Bauness, Villa Urquiza)

Martes 12 de mayo de 9 a 14 horas: Atención oftalmológica.

Miércoles 13 de mayo de 9 a 14 horas: Atención odontológica.

Plaza Aristóbulo del Valle (Cuenca y Marcos Sastre, Villa del Parque)

Jueves 14 de mayo de 9 a 14 horas: Atención oftalmológica.

Viernes 15 de mayo de 9 a 14 horas: Atención odontológica.

Parque Avellaneda (Av. Directorio 4044, Parque Avellaneda)

Sábado 16 de mayo de 9 a 14 horas: Atención odontológica y oftalmológica.

¿Qué consultas se podrán realizar en las jornadas de atención odontológica y oftalmológica gratis?

La atención odontológica permitirá realizar controles, diagnósticos y derivaciones para tratamientos básicos. Esto facilitará detectar problemas bucodentales de forma temprana y acceder a soluciones gratuitas.

Además, la Universidad de Buenos Aires (UBA) seguirá adelante con su atención en el Hospital Odontológico de la Facultad de Odontología.

Por otro lado, el servicio oftalmológico contemplará controles visuales completos realizados por profesionales. En caso de ser necesario, se recetará el uso de lentes y se informará al paciente la fecha en la cual podrá retirarlos sin costo.