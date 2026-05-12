Internet para Todos: el Gobierno de La Rioja expande la fibra óptica en todo el interior provincial

La empresa estatal Internet Para Todos avanza con la expansión de la conectividad en La Rioja y anunció el despliegue de una nueva red de fibra óptica al hogar (FTTH) en Tama, cabecera del departamento General Ángel Vicente Peñaloza. La obra permitirá mejorar la calidad del servicio de internet y ampliar el acceso a tecnología de ultra banda ancha para miles de familias riojanas.

El proyecto forma parte del plan provincial de modernización de infraestructura digital y contempla la implementación de 13.600 metros de fibra óptica, lo que permitirá cubrir la totalidad de los barrios de la localidad y alcanzar a unos 2.000 abonados.

Con esta nueva infraestructura, los usuarios podrán acceder a planes de internet de entre 100 y 1000 megas, además del servicio de televisión digital View TV. Desde la empresa explicaron que se trata de una red completamente nueva que reemplazará al sistema tecnológico actual, mejorando notablemente la experiencia de conectividad.

“La empresa continúa desplegando fibra óptica en toda la provincia. En este caso, se trata de una red completamente nueva para la localidad”, señalaron desde Internet Para Todos. Asimismo, remarcaron que el nuevo servicio permitirá optimizar el funcionamiento para hogares con múltiples dispositivos conectados y para personas que trabajan de manera remota.

“Los usuarios podrán acceder a planes de ultra banda ancha de entre 100 y 1000 megas, lo que permitirá una mejor experiencia, especialmente para quienes trabajan desde sus hogares o cuentan con múltiples dispositivos conectados”, indicaron.

Según informaron, la red estará habilitada aproximadamente dentro de los próximos 15 días y todos los clientes actuales serán migrados automáticamente a la nueva tecnología sin costo adicional. “La inversión es asumida íntegramente por la empresa y representa un salto de calidad junto a un compromiso con la fidelización de nuestros usuarios”, destacaron.

La nueva infraestructura también habilitará el acceso al servicio de televisión digital View TV, disponible mediante aplicación para dispositivos Android o a través de decodificadores tradicionales. El sistema permitirá utilizar hasta tres dispositivos en simultáneo y ofrecerá acceso a más de cien señales televisivas.

Además, desde la empresa adelantaron que próximamente se anunciará la habilitación del servicio de fibra óptica en Malanzán, cabecera del departamento General Juan Facundo Quiroga, como parte de la expansión tecnológica en el interior provincial.

Los interesados en acceder al servicio podrán realizar consultas y contrataciones en la sucursal ubicada sobre calle San Martín, frente a la plaza principal de Tama, en el horario de 8 a 16 horas. También estarán disponibles las líneas de atención telefónica y WhatsApp de la empresa.