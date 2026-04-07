“River quiere desprenderse de Maxi Salas”: el club argentino que lo pretende

El delantero le costó 8 millones de euros al Millonario que rompió su cláusula de salida para sumarlo.

Fue protagonista de unas de las novelas del mercado de pases de invierno en la temporada 2025 debido a que se rompió el pacto de caballeros en el fútbol argentino. Aunque el paso del tiempo expone que el rendimiento de Maximiliano Salas está lejos de ser el que se esperaba en River, y esto provocó que se comiencen a mencionar una posible salida. Al punto que podría darse una transferencia a otro club grande y que podría generar un tremendo sacudón.

“Quiero que no descarten esta foto en junio”, empezó Flavio Azzaro en AZZ Stream. La fotografía a la que hace mención es una en la que se encuentran el actual atacante del “Millonario” y “Maravilla” Martínez disfrutando de unos mates junto a sus parejas. “River se quiere desprender de Maxi Salas. El delantero no ve con malos ojos volver a Racing. Van a tantear para ver qué onda con la gente del club”, agregó. Un movimiento de mercado que se puede definir como un verdadero bombazo.

Maxi Salas se juntó con Maravilla en la previa del Clásico y lo rumores se dispararon en las redes

Sin embargo, hay un detalle más que importante para que esta operación pueda llevarse a cabo en los próximos días. “Si Racing está dispuesto a poner algo de plata por un porcentaje del pase de Maximiliano Salas, en junio regresar. ¿Qué pasa? Racing no se enteró de todo esto; Diego Milito se está enterando de todo en este momento. Allegados del jugador le hablaron de la posibilidad, además de que no está cómodo en River”, profundizó. Hay que recordar que Eduardo Coudet lo marginó y no lo usa como titular en los partidos desde su llegada.

“Las diferencias entre River y Racing se arreglan en 10 segundos. Si uno quiere vender y otro comprar…”, cerró. Es necesario repasar que la relación entre los dos clubes se encuentra rota, debido a que el “Millonario” fue y ejecutó la cláusula de rescisión del contrato del atacante. Una que estaba fijada en 8 millones de euros y que demandó la participación de la AFA en las charlas. Esto fue producto de que la Academia se negaba a entregar el CBU para que le depositen el dinero.

En aquel entonces, la intención de Diego Milito era que Jorge Brito se sentara a negociar la compra de la ficha de Maximiliano Salas. Un jugador que Gustavo Costas no dejaba marcharse y que para hacerlo exigía un valor por encima de los 12 millones de euros, pero libre de todo tipo de retención. No obstante, el paso de los meses expone que el delantero comenzó a perder cierto terreno y la formación actual marca la presencia de Sebastián Driussi e Ian Subiabre, mientras que Facundo Colidio y Joaquín Freitas ingresan cada tanto.

El delantero que River busca para el mercado de junio

Ya no se trata de ningún misterio, ni de un sondeo, sino que los comentarios que circulan señalan que Eduardo Coudet quiere contar con la presencia de Giovanni Simeone dentro del plantel de cara al mercado de pases de invierno. Un jugador que se desempeña en el Torino de Italia y que recibió consejos de su padre, el “Cholo”, de que se mantenga en Europa y no regrese al fútbol sudamericano, pero el deseo de triunfar en el “Millonario” es mucho más fuerte.

"El futuro es incierto. Estoy disfrutando del momento y cualquier otra cosa que pueda suceder será bienvenida", expresó el atacante hace unos días cuando los medios italianos le consultaron sobre la chance de que deje la liga y se ponga la camiseta de River. No obstante, hay un detalle que no es para nada menor y es cómo se va a producir su salida.

“Es el principal obstáculo hoy”, informó el periodista Damián Villagra en su cuenta de X (Ex Twitter). Se estima que el Torino pretendería una suma que ronde entre los 3 y 5 millones de euros. Una cifra que hará bastante ruido porque se trata de un nombre que no dispone de mayor porcentaje de reventa ante un buen rendimiento, dado que pasó la barrera de los 30 años.