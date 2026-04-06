Guía sencilla para configurar Alexa: el paso a paso

Fuente: Digital Trends Español.

Antes de conectar el Echo es importante tener tres cosas listas: una cuenta de Amazon (gratuita, se crea en amazon.com), la aplicación Amazon Alexa instalada en el celular —disponible en App Store y Google Play— y la contraseña de la red WiFi del hogar.

Paso 1: conectar el dispositivo

Enchufar el cable de alimentación del Echo al tomacorriente. Tras unos segundos, el anillo de luz del dispositivo se volverá naranja: esa es la señal de que está en modo de configuración y esperando ser vinculado. Alexa también lo confirmará con un saludo de voz.

Paso 2: abrir la app y agregar el dispositivo

Una vez dentro de la app, ir a la pestaña "Dispositivos" en la barra inferior. Pulsar el ícono "+" en la esquina superior derecha y seleccionar "Añadir dispositivo". En la lista, elegir "Amazon Echo" y luego "Echo, Echo Dot, Echo Pop, etc.". La aplicación preguntará si el anillo de luz del Echo está naranja. Confirmar que sí.

Paso 3: conectar al WiFi

La app buscará el dispositivo automáticamente. Una vez que lo encuentre, pedirá seleccionar la red WiFi del hogar e ingresar la contraseña. El Echo Dot se conectará a la red. Este proceso puede tardar uno o dos minutos. Una vez conectado, el anillo de luz se apagará y Alexa confirmará que la conexión se realizó con éxito.

Paso 4: configuración inicial

Con el dispositivo conectado, la app guiará por algunos ajustes básicos: asignar el Echo a una habitación (por ejemplo, "Cocina" o "Living"), personalizar el nombre del dispositivo y, si se quiere, dar acceso a la agenda de contactos del celular para que Alexa pueda hacer llamadas o mandar mensajes.

Primeras cosas que se pueden hacer

Una vez configurado, Alexa responde a comandos de voz comenzando con la palabra "Alexa". Algunos usos básicos para empezar: poner música, consultar el clima, poner un temporizador o alarma, y hacer preguntas generales. Para integrar Alexa con dispositivos del hogar inteligente como luces o enchufes, hay que ir a la sección "Dispositivos" de la app y agregar cada uno siguiendo sus instrucciones propias.