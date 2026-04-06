Antonio Laje se dio vuelta y estalló de la bronca contra Bullrich: "No puede ser"

Antonio Laje se dio vuelta y estalló de la bronca contra Bullrich.

En la pantalla de A24, el periodista Antonio Laje estalló de furia al analizar la reciente cumbre entre la senadora Patricia Bullrich y Agostina Páez, la ciudadana acusada de racismo en Brasil.

Con evidente indignación por la imagen oficial, Laje cruzó a la senadora de La Libertad Avanza y expuso la gravedad del mensaje estatal frente a este tipo de delitos.

El análisis comenzó con una pregunta tajante sobre la insólita recepción en el ministerio. "¿Cómo Bullrich recibe al padre y... a los dos racistas ahora?", planteó. De inmediato, el conductor expresó: "Es una locura".

El rechazo a la decisión de Bullrich

El periodista profundizó su crítica y separó los tantos procesales del repudio ético. "¿Cómo se le ocurre? Porque vos podés no estar de acuerdo con los 15 años que pretendían, que al final nunca existieron los 15 años. Podés no estar de acuerdo con los tres meses que pasó retenida allí, podés no estar de acuerdo con la forma en que la Justicia de Brasil... Lo que no puede ser es que vos la trates casi como una heroína", sentenció.

Antonio Laje se dio vuelta y estalló de la bronca contra Bullrich.

Para cerrar su contundente descargo, remarcó la absoluta falta de condena pública por parte de la ministra ante las actitudes discriminatorias. "No deja de ser una persona racista", alertó. Asimismo, reiteró su asombro ante la maniobra política y admitió: "No se entiende lo de Bullrich". "Lo que no podés es no criticar la actitud de esta persona", concluyó.