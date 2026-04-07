Irán espera respuesta de la FIFA sobre cambio de sede del Mundial

Imagen de archivo del primer vicepresidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Mohammad Nabi (dcha), saludando al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, antes de un amistoso entre Costa Rica e Irán, en el estadio de Antalya, Turquía.

El ​Gobierno de Irán tomará una decisión sobre la participación de su selección en el Mundial ‌una vez que reciba ‌una respuesta de la FIFA sobre el cambio de sede de sus partidos, dijo el ministro de Deportes, Ahmad Donyamali.

La Federación Iraní de Fútbol (FFIRI) ha estado presionando para trasladar los tres partidos de la fase de grupos del Mundial desde ​Estados Unidos a ⁠México, alegando la participación militar estadounidense junto a ‌Israel en los ataques que desencadenaron ⁠la guerra actual en la ⁠región.

La FFIRI dijo en marzo que estaba en conversaciones con la FIFA sobre un cambio de sede, mientras ⁠que el Ministerio de Deportes iraní prohibió ​a las selecciones nacionales y a ‌los equipos deportivos viajar ‌a países que considera hostiles hasta nuevo aviso. ⁠Sin embargo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo la semana pasada que Irán disputaría sus partidos según lo previsto.

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"Nuestra solicitud a la ​FIFA ‌para trasladar los partidos de Irán de Estados Unidos a México sigue vigente, pero aún no hemos recibido respuesta", dijo Donyamali a la agencia estatal de noticias turca Anadolu.

"Si ⁠se acepta, la participación de Irán en el Mundial estará asegurada. Sin embargo, la FIFA aún no ha respondido (...) Como ministro de Deportes, junto con la Federación Iraní de Fútbol, mantendremos a la selección preparada para el Mundial. No obstante, la decisión final la ‌tomará nuestro Gobierno", remarcó.

Irán debe disputar todos sus partidos del Grupo G en territorio estadounidense: frente Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, y ante Egipto en Seattle.

"La posibilidad de que Irán participe en ‌los partidos del Mundial en Estados Unidos es muy baja. Pero, si se proporcionan las garantías de seguridad pertinentes, ‌nuestro Gobierno ⁠tomará la decisión sobre la participación de Irán en el Mundial", destacó el ​funcionario.

La FIFA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

Con información de Reuters