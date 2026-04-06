Rusia afirma que Ucrania dañó terminal petrolera del CPC en el mar Negro con drones

​Rusia afirmó el lunes que unos drones ucranianos atacaron la terminal del Consorcio del Oleoducto del ‌Caspio (CPC, por sus siglas ‌en inglés) en el mar Negro, que gestiona el 1,5% del suministro mundial de petróleo, causando daños en el sistema de amarre de un solo punto, en la infraestructura de carga y en cuatro enormes tanques de almacenamiento.

Por otra parte, el ejército ucraniano dijo ​que atacó las ⁠instalaciones de carga de la cercana terminal petrolera ‌de Sheskharis, en Novorosíisk.

Estos ataques podrían ser de ⁠los más importantes contra las ⁠instalaciones de exportación rusas en el mar Negro durante la guerra con Ucrania, que ya dura más de ⁠cuatro años y en la que, durante el ​último mes, Kiev ha intensificado sus ‌embestidas contra la infraestructura energética ‌rusa.

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Ucrania no respondió de inmediato a una solicitud de ⁠comentarios sobre las instalaciones de CPC y Reuters no pudo verificar de forma independiente la declaración del Ministerio de Defensa ruso. CPC se negó a ​hacer comentarios.

El ‌Ministerio de Defensa ruso afirmó que Ucrania atacó las instalaciones de carga del CPC con drones aéreos. La terminal de Yuzhnaya Ozereevka de CPC exporta petróleo desde Kazajistán y entre sus ⁠accionistas se encuentran Chevron y Exxon Mobil.

"El régimen de Kiev atacó de forma deliberada las instalaciones de la empresa internacional de transporte de petróleo Consorcio del Oleoducto del Caspio con el fin de infligir el máximo daño económico a sus principales accionistas: empresas energéticas de Estados Unidos y ‌Kazajistán", indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

La terminal del CPC, situada al suroeste de Novorosíisk, gestiona el 80% de las exportaciones de crudo de Kazajistán.

Por otra parte, el ejército ucraniano dijo que sus drones atacaron ‌la infraestructura de carga de petróleo en Sheskharis, a unos 15 kilómetros de la terminal del CPC. Seis de las ‌siete plataformas ⁠sufrieron daños, aseguró un funcionario de la agencia de seguridad ucraniana SBU, quien añadió ​que el centro del sistema de oleoductos y la estación de medición también fueron alcanzados.

Con información de Reuters