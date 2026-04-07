En abril, toda la vida tiene música

El maestro Daniel Binelli celebra sus 80 años

El gran maestro del bandoneón y figura clave del tango contemporáneo, discípulo de Astor Piazzolla y parte de la histórica Orquesta de Osvaldo Pugliese, está de doble celebración: festeja sus 80 años y los 65 con la música, en un concierto junto a la Orquesta Nacional de Música Argentina "Juan de Dios Filiberto", que promete ser una noche única, con obras propias y grandes clásicos del tango. La cita es el 15 de abril en el Palacio Libertad (Sarmiento 151), con entrada libre y gratuita. Daniel Binelli es director musical, bandoneonista, compositor y arreglador y es internacionalmente reconocido por su obra como compositor, arreglador y maestro del bandoneón. Se ha presentado como solista junto a la Sinfónica de Filadelfia, Atlanta, Virginia, Sydney, Montreal, Ottawa, San Petersburgo y Tonhalle de Zurich y dirigió la operita "María de Buenos Aires", de Astor Piazzolla, junto a la cantante italiana Milva. Es compositor de música sinfónica para piano y orquesta, bandoneón y orquesta, piano y bandoneón y orquesta, violín y orquesta, arpa y orquesta, bandoneón y cello y orquestas. Últimamente ha creado la Misa Buenos Aires, dedicada al Papa Francisco. Durante su estadía en Buenos Aires, además de la presentación en el Palacio Libertad, tendrá un reconocimiento a la trayectoria a cargo de la Academia Nacional de Tango, el 11 de mayo a las 18, en Av. de Mayo 833. Y el 20 de mayo se presentará en Bargoglio, ubicado en Bacacay 2414, en un concierto especial de cumpleaños.

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Escucho Voces, un encuentro colectivo y emocional

Se viene la edición de otoño de Escucho Voces, donde MaZaZo trío + OtraRonda cantoras generan un encuentro a través del cruce de voces y la voz como instrumento colectivo y emocional. La cita es para el viernes 10 de abril en Hasta Trilce (Maza 177, CABA) y las entradas anticipadas tienen un precio de 20.000 por Alternativa Teatral (en puerta $25.000). Es "tiempo de tramar rondas íntimas, de sembrar, de abrigar los encuentros y encender los fuegos internos. Para nutrir los sueños, cobijar los anhelos y celebrar lo que empieza a germinar, se viene una compartida hermosa y poderosa: muchas mujeres enrondándose para hacer música", coinciden las integrantes de MaZaZo trío: Natalia Martínez, Cecilia Zabala y Victoria Zotalis. Escucho voces pone en primer plano el encuentro a través del cruce de voces y la voz como instrumento colectivo y emocional en un viaje que convoca desde el juego, lo sensible y lo profundo. MaZaZo trío propone un espectáculo con arreglos originales, juego escénico y un repertorio que zigzaguea entre canciones propias, clásicos reversionados y memoria latinoamericana. Tres artistas tendiendo puentes entre géneros musicales recorridos (tango, folklore y jazz), con la complicidad de la amistad y el canto colectivo.

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La Sinfónica de Ciegos, gratis en la UTN

La Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía, una de las agrupaciones artísticas más emblemáticas y queridas del país -próxima a celebrar sus 80 años de vida en el 2027-, dará inicio a su temporada 2026 con un concierto de primer nivel titulado “De Albinoni a Piazzolla – emociones sin fronteras”. La cita es el martes 14 de abril a las 19 en el Auditorio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ubicado en Medrano 951, CABA, con entrada libre y gratuita, por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala. El concierto transita desde la solemnidad barroca del Adagio de Albinoni y la majestuosidad sinfónica de Holst y Bizet, hasta el alma más profunda del tango con los grandes clásicos de Di Sarli, Canaro y el revolucionario legado de Astor Piazzolla. Oblivion, Escualo y Adiós Nonino, obras del último Maestro citado cerrarán la noche con una emoción inolvidable.

Esta banda es una formación única en Argentina y un orgullo de la cultura nacional. Fundada con el propósito de demostrar que la discapacidad visual no es un obstáculo para la excelencia artística, reúne a músicos ciegos y con disminución visual que despliegan su talento, con un nivel técnico y expresivo de primer orden. Bajo la batuta del maestro invitado Luciano Falcón, reconocido por su sensibilidad interpretativa y su compromiso con la difusión del repertorio sinfónico y popular argentino, este primer concierto del año promete ser una experiencia única para todo el público.

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El tango, en defensa de los medios públicos

La comunidad tanguera, a través de muchos de sus principales exponentes, alza su voz para rechazar el llamado a concesión por parte del gobierno porteño de los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires: La 2x4, La Once Diez y el Canal de la Ciudad. Ariel Ardit y Cucuza Castiello –acompañados respectivamente por el guitarrista Moscato Luna y el pianista Juan Pablo Gallardo– abrirán una noche destinada a ser histórica. También serán de la partida Patricia Barone y Antonela Alfonso y la participación de Javier González y Hugo Hoffmann. El cierre correrá por cuenta de una de las agrupaciones más prestigiosas de la escena: la Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires junto a su vocalista Eliana Sosa, todo amenizado con la musicalización del DJ Marcelo Rojas. La conducción del evento estará a cargo de Paula Sterczek y Graciela Raffa. La propuesta es para el miércoles 15 de abril, a las 20 puntual (puerta 19:30), en el CAFF, Bustamante 772 CABA. Entradas desde 10 mil, anticipadas por www.masentrada.com

La principal motivación de esta juntada derivó de la publicación realizada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, donde el gobierno porteño encabezado por Jorge Macri llamó a licitación para concesionar los medios públicos locales.

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Cuando la música y el tango hablan de amor

La cantante Lorena Astudillo junto a Esteban Morgado están presentando ¿Hablamos de amor?, un espectáculo musical que invita a recorrer, a través de la canción argentina, una de las preguntas más universales y profundas: ¿qué es el amor? Con una propuesta íntima y poderosa, el concierto reúne clásicos del folklore, el tango y la música popular, junto a composiciones propias que dialogan con la tradición y el presente.

En este encuentro de voz y guitarra, cada obra se convierte en una manera distinta de nombrar el amor: el amor que nace, el que se pierde, el que duele, el que transforma. Desde la sensibilidad interpretativa de Astudillo hasta la maestría y la sutileza guitarrística de Morgado, el espectáculo propone un viaje emotivo por la música argentina, donde la palabra y el sonido se funden en un mismo latido. ¿Hablamos de amor? no busca una única respuesta. La pregunta se despliega canción tras canción, invitando al público a reconocerse en las historias que forman parte de nuestra memoria colectiva. Un concierto para escuchar, sentir y volver a preguntarse, a través de la música, por aquello que nos une y nos conmueve. La cita es en La Carbonera, el sábado 18 de abril, a las 22 y las entradas están disponibles en https://www.passline.com

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Cuacci trae su música a escenarios bonaerenses

El pianista Juan Carlos Cuacci propone tres fechas en la ciudad de Buenos Aires en estos próximos días: las dos primeras en dúo junto al violinista Pablo Agri y la tercera, acompañando a Belén Mackinlay presentando su tercer disco juntos, Otro tiempo, donde es director musical, arreglador y toca todo los instrumentos. Las citas serán el miércoles 15 de abril a las 17 en el Salón Dorado del Teatro Colón con Pablo Agri; el sábado 18 de abril a las 20 Casa de la Cultura de Almirante Brown como músico invitado de la Orquesta de Alte Brown dirigida por Pablo Agri que cumple 25 años y el jueves 23 de abril a las 20 en el Torquato Tasso junto a Belén Mackinlay presentando Otro tiempo.

El dúo Cuacci Agri reúne a dos de las figuras más reconocidas y singulares del tango contemporáneo: Cuacci y el violinista Pablo Agri. Ambos comparten una profunda raíz en el tango —heredada y reinventada— y una búsqueda estética que trasciende géneros, integrando elementos del jazz, la música de cámara y la improvisación. Su diálogo musical, de una intensidad poco frecuente, combina solidez técnica, riesgo y una emocionalidad directa.

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Marcos Montes presenta Un mundo guardado

El actor, cantor y músico Marcos Montes presenta su álbum Un mundo guardado – Canciones y poemas de Atahualpa Yupanqui (Los Años Luz, 2026) en el que, con su voz y su guitarra, interpreta parte del cancionero del gran folclorista argentino acompañado en piano por Facundo Ramírez y Gabriela Bernasconi y con la producción musical de Fernanda Morello. La cita es para el sábado 2 de mayo a las 20 en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525, CABA, con entrada libre y gratuita por orden de llegada. Las entradas se comienzan a entregar una hora antes del show. "Pasaron más de treinta años desde que vi por primera vez a Suma Paz, en el Teatro Nacional Cervantes, haciendo su homenaje a Atahualpa Yupanqui. Ese día sentí un llamado, como me había pasado pocos años antes, cuando resolví dedicarme al teatro. Aunque ahora era otra la urgencia: me llegaba la necesidad de pasar un mensaje. el mensaje que la tierra tiene para sus hombres y mujeres", dice Marcos, sintetizando el por qué de su homenaje a las canciones y los poemas que dejó para siempre Atahualpa Yupanqui.