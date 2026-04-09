Bono para jubilados de ANSES en abril 2026: el grupo que cobrará menos de $70.000

El bono de $70.000 se paga completo solo a quienes cobran la jubilación mínima.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de un bono variable de hasta $70.000 para el mes de abril. Quienes cobran la jubilación mínima reciben el total. Si superás ese haber, el bono se reduce proporcionalmente. Y hay un tope: si cobrás más de $450.319, quedás afuera del bono. Conocé cómo funciona el esquema y las fechas de cobro según tu DNI.

Quiénes cobran el bono completo

El bono de $70.000 se paga en su totalidad a quienes perciben la jubilación mínima. También lo reciben en las mismas condiciones:

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), como madres de siete hijos

En todos los casos, el requisito es no superar el ingreso tope que define el organismo.

Quiénes cobran menos

A partir de la mínima, el bono se reduce de forma proporcional. Quienes superan ese haber ya no acceden a los $70.000 completos. El mecanismo es simple:

Jubilados con la mínima: cobran el bono total ($70.000)

Ingresos superiores a la mínima: reciben un bono parcial

A mayor haber, menor refuerzo

Quienes superan los $450.319 de ingreso total quedan excluidos del refuerzo.

Ese es el límite para cobrar algún monto del bono. Todo jubilado que supere ese ingreso total deja de percibir el refuerzo.

Ejemplos prácticos

Jubilación mínima ($380.319): cobra el bono completo de $70.000. Ingreso total: $450.319.

Jubilación de $400.000: está por encima de la mínima pero por debajo del tope. Recibe un bono proporcional de $50.319 para llegar a los $450.319.

Jubilación de $430.000: recibe un bono proporcional de $20.319.

Jubilación de $460.000: ya supera el tope de $450.319. No cobra bono.

Si tu haber supera la mínima, el bono se reduce de forma proporcional.

Calendario de pagos para abril 2026

Jubilados y pensionados con haberes mínimos:

DNI 0: 10 de abril

DNI 1: 13 de abril

DNI 2: 14 de abril

DNI 3: 15 de abril

DNI 4: 16 de abril

DNI 5: 17 de abril

DNI 6: 20 de abril

DNI 7: 21 de abril

DNI 8: 22 de abril

DNI 9: 23 de abril

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo:

DNI 0 y 1: 24 de abril

DNI 2 y 3: 27 de abril

DNI 4 y 5: 28 de abril

DNI 6 y 7: 29 de abril

DNI 8 y 9: 30 de abril

Cómo saber si estás cobrando bien el bono

La ANSES recomienda verificar el recibo de haberes en Mi ANSES. Allí figura el desglose del pago: el haber base, el aumento por movilidad y el bono extraordinario. Si el bono es parcial, el recibo lo indica claramente.

También podés consultar el calendario oficial en la web de ANSES para confirmar tu fecha de cobro según la terminación de tu DNI.