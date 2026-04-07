Sin aumentos, el Gobierno oficializó la Ayuda Escolar Escolar Anual 2026: de cuánto es

El Ministerio de Capital Humano oficializó, este martes, la Asignación por Ayuda Escolar Anual del año 2026, a abonar por única vez al inicio del ciclo lectivo, aunque lo hizo sin aumentar el monto respecto al otorgado el año pasado. Así lo hizo la cartera que dirige Sandra Pettovello al precisar las condiciones del pago establecido por el Decreto 115/2026 a través de la Resolución 78/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial.

Este beneficio, otorgado por ANSES, está destinado a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) con hijos en edad escolar. Alcanza también a titulares de la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad y de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.

El Decreto 115/2026, ratificado por la resolución de este lunes, estableció que el monto de la Ayuda Escolar Anual 2026 es de 85.000 pesos, por lo que no registra aumentos respecto al monto del 2025.

Cómo cobrar la Ayuda Escolar Anual 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó cuáles son los pasos que deben seguir las familias que no recibieron el pago automático de la Ayuda Escolar Anual. Este beneficio está destinado a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) con hijos en edad escolar.

Cada año, ANSES realiza el pago automático a aquellos beneficiarios que ya presentaron el certificado en períodos anteriores y tienen los datos actualizados en el sistema. Si no cobraste la Ayuda Escolar, tenés que presentar el certificado de escolaridad cuando la información no está registrada o quedó desactualizada.

Qué hacer si no cobraste el beneficio

Desde ANSES indicaron que quienes no hayan recibido el pago deberán presentar el Certificado de Escolaridad del menor para poder acceder al beneficio. Se trata de un documento obligatorio que acredita que el niño, niña o adolescente asiste regularmente a un establecimiento educativo.

Sin esta información actualizada en el sistema, el organismo no puede liquidar el pago. Una vez completado el trámite, ANSES procesa los datos y acredita el dinero en un plazo estimado de hasta 60 días, directamente en la cuenta del beneficiario.

Cómo presentar el Certificado de Escolaridad

El trámite se hace online en Mi ANSES o presencial sin turno previo. Tenés dos opciones disponibles:

Opción online

Ingresá a la plataforma Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí tenés que seleccionar la opción "Presentar Certificado Escolar" y seguir los pasos para subir el documento.

Opción presencial

También podés acercarte a una oficina de ANSES sin necesidad de solicitar turno previo. Llevá el certificado escolar completo y firmado por la institución educativa, junto con tu DNI.

Ambas opciones tienen la misma validez y permiten iniciar el proceso para cobrar la Ayuda Escolar.

Ayuda Escolar para hijos con discapacidad

En el caso de hijos con discapacidad, las condiciones son diferentes. No existe un límite de edad para acceder a la Ayuda Escolar, siempre que se cumpla con alguno de los siguientes puntos:

Asistencia a un establecimiento educativo

Participación en programas de formación

Realización de tratamientos de rehabilitación

En estos casos, también es necesario presentar la documentación correspondiente que respalde la actividad educativa o terapéutica.