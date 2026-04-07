Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH hoy

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia el calendario de abril de 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Con el dato de inflación de diciembre difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), ya quedaron definidos los haberes actualizados.

Tras el aumento del 2,47% aplicado en enero, los ingresos previsionales vuelven a actualizarse en febrero con una suba del 2,8%, en línea con la inflación de diciembre y de acuerdo con la fórmula de movilidad mensual vigente. Con este ajuste, los haberes se recalculan y todos los beneficiarios percibirán montos más altos que en el mes anterior. En este contexto, la jubilación mínima se ubicará en torno a los $359.000 en febrero, mientras que las prestaciones que superan ese piso también se actualizarán bajo el mismo criterio inflacionario.

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Cuando cobro Anses: quiénes cobran hoy

Conocé la fecha de cobro de tu prestación según el último número de tu DNI. Podés consultar tu recibo de haberes en Mi ANSES a partir de la fecha de inicio de este calendario.

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

- Todos los documentos – Primera Quincena: 10/3 al 10/4

- Todos los documentos – Segunda Quincena: 20/3 al 10/4

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

-Todas las terminaciones de DNI: 9/3 al 10/4