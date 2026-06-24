Sin miedo a nadie: Países Bajos no se inmuta ante sus posibles rivales en la fase eliminatoria

A la selección de los Países Bajos no le preocupan los posibles rivales de la fase eliminatoria mientras se prepara para enfrentarse a Túnez, ya eliminada, en su último partido del Grupo F del Mundial, y el DT Ronald Koeman insistió en que su equipo está centrado en quedar primero del grupo.
• "Para mí da lo mismo", dijo Koeman a periodistas el miércoles, cuando se le preguntó si había algún equipo al que preferiría evitar.
• "Queremos llegar muy lejos en este torneo. Respetamos a todos nuestros rivales, sean quienes sean, y no le tenemos miedo a nadie. Porque creemos que somos un equipo fuerte", añadió el seleccionador.
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• "Creemos que la mejor forma de afrontarlo es ir partido a partido y estar preparados para ganar a quienquiera que tengamos que enfrentarnos", dijo Koeman.
• Los neerlandeses, que debutaron con un empate a 2-2 ante Japón antes de golear a Suecia por 5-1, están empatados a cuatro puntos con Japón, liderando el grupo por diferencia de goles.
• Suecia ocupa el tercer puesto con tres unidades, mientras que Túnez ya ha quedado eliminada tras sufrir duras derrotas ante Suecia y Japón.
• Países Bajos y Túnez se enfrentarán el jueves en Kansas City.
Con información de Reuters