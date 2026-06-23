Azzaro explotó contra un referente de la Selección Argentina tras la victoria con Austria.

Flavio Azzaro volvió a hacer lo que mejor sabe: decir en voz alta lo que muchos prefieren bajar el volumen. A la salida del estadio, con el clima del Mundial todavía en el aire, el periodista disparó un análisis del partido ante Austria que no pasó desapercibido. Y el blanco más inesperado fue Enzo Fernández.

En un contexto en el que la victoria suele apagar cualquier debate, Azzaro eligió encenderlo. Su lectura sobre el mediocampista del Chelsea fue tan breve como contundente: reconoció su capacidad para proteger la pelota y manejar los tiempos, pero señaló que en determinadas situaciones el jugador se excedió en la confianza.

Enzo Fernández fue uno de los apuntados por Azzaro.

Azzaro criticó a referentes de la Selección Argentina

Con relación al mediocampista, sostuvo: "Para mí pecó un poco de canchero ante algunas situaciones". La expresión no es un elogio envuelto en crítica ni una crítica envuelta en elogio: es una observación que toca directamente el estilo de un jugador que tiene entre sus virtudes la pausa y la jerarquía, pero que cuando esa jerarquía se convierte en exceso, el equipo lo paga.

La otra gran víctima del análisis fue Rodrigo De Paul. Azzaro fue claro sobre por qué el exjugador del Atlético Madrid no termina de rendir cuando se lo para recostado sobre la banda derecha: en esa posición pierde lo que lo hace valioso. "Tirado a la banda derecha, De Paul pierde mucho juego. Termina no siendo lo que ha sido muchas veces en este seleccionado: el que marca el tiempo, el que marca el timing", explicó el periodista que, de todos modos, procuró no ser demoledor: "Es un futbolista realmente importante para este equipo".

El que peor salió parado del repaso fue Cristian "Cuti" Romero. Sin rodeos, Azzaro admitió que el rendimiento del defensor del Tottenham no lo está convenciendo en este Mundial: "Aún con rendimientos no de los más altos, no me está gustando hasta ahora el Mundial del Cuti Romero". Nahuel Molina tampoco escapó a las observaciones, aunque fue mencionado con menor énfasis, mientras que el más ponderado resultó ser Facundo Medina: "Cumplió nuevamente. Era un futbolista al cual prácticamente no conocíamos".