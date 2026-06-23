Paraguay espera a un "rival distinto" en Australia y confía en sus opciones de clasificación

Junior Alonso, de Paraguay, en acción ante Turquía

Paraguay espera ​un partido de características diferentes ante Australia, un rival al que considera sólido en defensa y peligroso en las ‌transiciones, en un duelo ‌que será decisivo para sus aspiraciones de avanzar en el Mundial, dijeron el martes dos de sus jugadores.

Tras la victoria 1-0 ante Turquía el viernes, que devolvió al equipo a la pelea por la clasificación a la fase eliminatoria, Paraguay espera un desafío distinto al que enfrentó hasta ahora en el Grupo ​D cuando se mida ⁠ante la selección de Oceanía el jueves en el ‌Estadio de la Bahía de San Francisco.

"Creo que va ⁠a ser un poco diferente porque ⁠el rival tiene una disposición táctica también diferente a los rivales anteriores. Defensivamente es muy fuerte, apuntando siempre al contraataque", dijo a periodistas ⁠el defensor Junior Alonso.

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"Tenemos que tener seguridad cuando tenemos ​la posesión de la pelota para evitar ‌pérdidas en el mediocampo que le ‌puedan favorecer", añadió.

Alonso también destacó la capacidad de adaptación ⁠mostrada por el equipo en el último compromiso, en el que anotó en el segundo minuto de juego y tuvo que defenderse toda la segunda parte tras quedar en desventaja por ​la expulsión ‌del delantero Miguel Almirón.

"Tuvimos que adaptarnos a eso, la gran ventaja es que anotamos el gol rápidamente y que pudimos mantener el cero. Todos los jugadores en el campo se esforzaron para eso, hicimos un esfuerzo físico ⁠importante", señaló.

El defensor Omar Alderete, por su parte, aseguró que Paraguay buscará repetir la intensidad y el compromiso que mostró en el triunfo anterior.

"Vamos a entrar de vuelta a jugar el partido como lo hicimos contra Turquía, a mostrar ese Paraguay. Llegamos bien, motivados. Sabemos que tenemos que ganar para quedar en una mejor posición y ‌eso es lo que vamos a hacer", señaló.

Alderete coincidió con su compañero en que Australia será un rival complicado por su orden defensivo y sus transiciones rápidas, aunque destacó que el plantel llega muy unido tras superar el difícil momento del debut en ‌el que cayó 4-1 ante Estados Unidos.

"Todos los partidos del Mundial son de detalles. Se está viendo que cuesta mucho ganar, no hay rival ‌fácil y en ⁠los detalles se resuelven los partidos", sostuvo.

Con la clasificación en juego, Alonso aseguró que el equipo ​afrontará el juego con la máxima entrega. "No podemos garantizar el resultado, pero sí algo que depende de nosotros, que es el sacrificio máximo por esta camiseta", concluyó.

(Escrito por Daniela DesantisEditado por Javier Leira)