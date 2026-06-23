La joya escondida de Santa Fe: fue fundada por un masón y conserva misteriosos signos ocultos en su arquitectura.

En la provincia de Santa Fe se esconde una joya para los amantes de la historia. Zenón Pereyra es un pueblo de origen masón, fundado por el homónimo terrateniente y miembro de la organización en el año 1891.

Zenón Pereyra cuenta actualmente con alrededor de 2.2 mil habitantes, según el último censo que se realizó en el 2022. El mismo informe arrojó que son 832 las viviendas particulares, y lo interesante sobre esto es que muchas de ellas conservan en sus fachadas signos ocultos, propios de la masonería.

Zenón Pereyra fue fundada en 1891 por un masón. Foto:

Qué hacer en Zenón Pereyra, el pueblo masón

Zenón Pereyra está ubicado a 75 kilómetros de Rafaela, cabecera del departamento Castellanos, del cual también forma parte aquel. La localidad invita a sus visitantes a recorrer el circuito masónico, donde se puede descubrir sobre las fachadas signos ocultos propio de la tradición de esta organización.

Al mismo tiempo, uno de los grandes atractivos de la localidad son sus fiestas. Estas son herencia de los inmigrantes que llegaron a lo largo de los siglos XIX y XX. Como parte de la tradición popular de Zenón, son una buena oportunidad para degustar la gastronomía local y ver en directo las caravanas de autos antiguos y las costumbres de los pioneros italianos, quienes se adueñan de las calles durante los festejos.

Zenón cuenta con una fuerte tradición automovilista. En este sentido, uno de los infaltables para los visitantes es recorrer el Museo Bucci, el cual conserva una valiosa e importante colección de autos de competición, que rinden homenaje a la trayectoria e ingeniería de la histórica escudería de la homónima familia.

Cómo llegar a Zenón Pereyra desde la Ciudad de Buenos Aires

Zenón Pereyra se encuentra en el centro-oeste de la provincia de Santa Fe, a unos 470 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. El viaje en auto puede llevar aproximadamente 5 horas y media a 6 horas, según el tránsito y las condiciones en las que se encuentra la ruta. Es una escapada ideal para quienes buscan conocer pueblos históricos de la región y recorrer sus calles con construcciones antiguas y tradiciones locales.

Para llegar en auto desde Buenos Aires, una de las opciones más utilizadas es salir por Acceso Oeste y continuar hacia el interior del país, conectando con las rutas que llevan a la provincia de Santa Fe. Otra alternativa es tomar la Autopista Rosario-Córdoba (Ruta Nacional 9) hasta la zona de San Francisco y desde allí continuar por rutas provinciales hasta Zenón Pereyra, que se encuentra a pocos kilómetros de esa ciudad cordobesa.

Quienes viajen en transporte público pueden tomar un micro desde la Ciudad de Buenos Aires hacia localidades cercanas como San Francisco o Rafaela y luego completar el recorrido en remis, taxi o algún transporte local.