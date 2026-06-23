Nada es imposible contra México, a pesar del reto que supone el Azteca, afirma seleccionador checo

Conferencia de prensa de la República Checa para la Copa Mundial de la FIFA 2026

República Checa debe ignorar formidable historial de México en el Mundial en el Estadio Azteca y ‌seguir creyendo en su ‌sueño de alcanzar la fase eliminatoria cuando ambos equipos se enfrenten el miércoles en un partido decisivo del Grupo A, dijo el entrenador Miroslav Koubek.

México ya se ha asegurado una plaza en la fase eliminatoria y se ha garantizado el primer puesto del grupo tras sus victorias sobre Sudáfrica y Corea del Sur.

Por su parte, ​el partido sigue ⁠siendo crucial para los checos, que solo han sumado un punto ‌en sus dos primeros encuentros y necesitan ganar ⁠para mantener vivas sus esperanzas en el ⁠torneo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El coanfitrión México no ha encajado ningún gol y se espera que de nuevo cuente con el apoyo de un Estadio Azteca abarrotado, ⁠donde nunca ha perdido un partido de Mundial, con ​un balance de seis victorias y dos empates ‌en las ediciones de 1970, 1986 ‌y 2026.

Koubek reconoció la magnitud del reto que le espera, ⁠pero insistió en que su equipo no puede permitirse obsesionarse con la historia de México.

"Sabemos que sus logros son realmente fascinantes. Es un gran éxito y lo respetamos de verdad. Tenemos un ​gran respeto ‌por el fútbol mexicano y también por la afición mexicana", declaró Koubek a periodistas el martes.

"Sin embargo, tenemos que centrarnos en lo que debemos hacer. Tenemos que sumar los puntos necesarios; de lo contrario, quedaremos eliminados del Mundial".

A ⁠pesar de la difícil situación, Koubek afirmó que sus jugadores seguían confiando en sí mismos.

"Los milagros ocurren y nada es imposible en el fútbol. Esa es nuestra actitud", afirmó. "No podemos pensar en estos hechos ahora mismo y tenemos que perseguir nuestro sueño lo mejor que podamos".

El capitán Ladislav Krejci afirmó que la selección se basaría en la experiencia adquirida ‌en el repechaje mundialista de la UEFA, donde venció a Irlanda y a Dinamarca para asegurarse la clasificación en marzo.

"Esta es nuestra última oportunidad", afirmó Krejci. "La experiencia de marzo es muy importante para nosotros. Entonces demostramos que éramos capaces de imponernos a equipos más fuertes, así ‌que ahora también podemos hacerlo contra México".

Koubek admitió que su equipo debe mejorar tras haber desperdiciado ventajas en sus dos partidos anteriores contra Corea ‌del Sur y ⁠Sudáfrica. "Tenemos que marcar, eso está claro", afirmó.

"Tenemos que ser más sólidos en el juego, más sólidos en las ​combinaciones y tener una mayor posesión del balón. No estamos muy contentos con lo que ha pasado hasta ahora y queremos mejorar".

Con información de Reuters