La Secretaría de Transporte puso en marcha un nuevo sistema que permite vincular el Certificado Único de Discapacidad (CUD) con la Tarjeta SUBE.

La Secretaría de Transporte puso en marcha un nuevo sistema que permite vincular el Certificado Único de Discapacidad (CUD) con la Tarjeta SUBE para acceder al boleto gratuito en colectivos y trenes de jurisdicción nacional sin necesidad de presentar el certificado al momento de viajar.

La medida comenzó a implementarse en junio y busca simplificar el acceso al beneficio para las personas con discapacidad. Sin embargo, desde el Gobierno nacional aclararon que la adhesión es completamente opcional y que no existe una fecha límite para realizar el trámite.

Además, quienes prefieran seguir utilizando el sistema tradicional podrán continuar viajando gratuitamente presentando el CUD físico o digital, tal como ocurre actualmente.

¿Cómo vincular el CUD con la Tarjeta SUBE?

Para realizar el trámite es necesario contar con una Tarjeta SUBE física o digital registrada a nombre del titular del beneficio y tener a mano el número de Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El procedimiento se realiza de manera online a través de la cuenta personal de SUBE. Una vez iniciada la sesión, el usuario debe ingresar a la sección "Beneficios" y cargar los 10 dígitos correspondientes a su CUD.

Luego será necesario activar el beneficio. Esto puede hacerse apoyando la tarjeta en una terminal automática SUBE o mediante un teléfono celular con tecnología NFC utilizando la aplicación oficial. En el caso de la SUBE Digital, la acreditación se realiza directamente desde la app.

Según informó el Gobierno nacional, la carga de datos demora menos de cinco minutos y el trámite es completamente gratuito.

¿Hay una fecha límite para hacer el trámite?

La Secretaría de Transporte aclaró que la vinculación entre el CUD y la SUBE es una alternativa adicional para acceder al beneficio y que no existe ningún plazo de vencimiento para realizarla.

De esta manera, cada persona podrá elegir entre continuar utilizando el certificado físico o digital para viajar sin cargo o asociarlo a una Tarjeta SUBE registrada a su nombre.

¿Qué líneas y servicios están incluidos?

En esta primera etapa, el beneficio mediante la vinculación del CUD con la SUBE alcanza exclusivamente a los trenes y colectivos de jurisdicción nacional.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), esto incluye las líneas de colectivos nacionales identificadas con numeración de la 1 a la 199, además de las distintas líneas ferroviarias que operan bajo jurisdicción nacional.

El sistema convivirá con la modalidad tradicional y, en caso de que una línea todavía no esté incorporada al nuevo esquema, los pasajeros podrán seguir utilizando el CUD para acreditar su derecho al viaje gratuito.