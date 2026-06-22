Las personas con discapacidad podrán vincular el CUD a la SUBE de manera opcional

Las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán asociar esta constancia a su tarjeta SUBE registrada para viajar sin costo en colectivos de jurisdicción nacional y trenes. La nueva modalidad es opción y no tiene fecha límite para la adhesión, según informó la Secretaría de Transporte de la Nación.

El objetivo de la nueva modalidad es facilitar el uso del beneficio y evitar que los pasajeros tengan que mostrar el certificado cada vez que viajan. De acuerdo con lo informado por el Gobierno, la medida también busca proteger los datos personales de los beneficiarios y hacer más ágil el control dentro del sistema de transporte.

De todas maneras, aclararon que la modalidad no reemplaza al sistema actual. Por lo tanto, las personas con discapacidad podrán seguir presentando el CUD, que mantiene plena vigencia, y las empresas de transporte de jurisdicción nacional y trenes deberán aceptar tanto el CUD como la tarjeta SUBE asociada.

Según indicaron las autoridades nacionales, ante cualquier negativa de reconocer el beneficio, impedir el viaje, exigir requisitos no previstos en la normativa o desconocer la validez del CUD, los usuarios podrán realizar la denuncia correspondiente a través de los canales oficiales.

¿Dónde puedo usar mi SUBE vinculada al CUD?

Las líneas de colectivos en la que se puede usar la tarjeta vinculada al CUD son las de jurisdicción nacional, es decir, las que atraviesan el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA):

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163,164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195, 197.

En el caso de los colectivos interprovinciales aplica a:

Línea 902 y 904 (Chaco - Corrientes)

906 y 907 (Santa Fe - Entre Ríos)

908 (Río Negro - Buenos Aires)

910 y 915 (Santa Fe - Buenos Aires)

911 y 914 (Río Negro - Neuquén)

912 (Misiones - Corrientes)

916 (Córdoba - San Luis)

Las líneas de trenes en las que se puede usar la SUBE vinculada al CUD son: Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza, Tren de la Costa y tren del Valle en Neuquén.

¿Cómo denunciar si me quieren cobrar el pasaje teniendo CUD?

Ante cualquier irregularidad, se podrá denunciar y reclamar ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Para ello se deberá tener a mano la línea de colectivo, el interno o dominio de la unidad, la fecha del suceso, el lugar de suceso y documentación, fotografías u otra información que se considere relevante.

Los medios disponibles para realizar las denuncias son: