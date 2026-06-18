La puesta en marcha del sistema que permite asociar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) con la tarjeta SUBE para acceder a los viajes gratuitos provocó largas filas en oficinas de Anses y demoras en la atención, luego de que numerosos usuarios manifestaran problemas para completar el trámite por internet.

Aunque la gestión se encuentra habilitada de manera digital desde el 16 de junio, varias personas señalaron dificultades en la plataforma oficial al intentar vincular la SUBE con el CUD. Frente a esos inconvenientes, muchos beneficiarios optaron por concurrir de forma presencial a las oficinas del organismo para recibir asistencia o finalizar la gestión.

Durante la mañana de este jueves, al igual que en los últimos dos días, se observaron largas filas en distintas sedes de Anses, con mayor movimiento en la Ciudad de Buenos Aires, y particularmente en el barrio de Constitución.

Allí, cientos de personas se acercaron para realizar consultas o iniciar trámites relacionados con el nuevo mecanismo de acceso al transporte público gratuito para personas con discapacidad.

El objetivo de la nueva modalidad es facilitar el uso del beneficio y evitar que los pasajeros tengan que mostrar el certificado cada vez que viajan. De acuerdo con lo informado por el Gobierno, la medida también busca proteger los datos personales de los beneficiarios y hacer más ágil el control dentro del sistema de transporte.

De todos modos, las autoridades remarcaron que la implementación del nuevo esquema no elimina el procedimiento anterior. Quienes no vinculen el CUD con la tarjeta SUBE podrán continuar accediendo al transporte gratuito mediante la presentación del certificado, ya sea en formato físico o digital. De este modo, durante esta etapa de implementación, ambos sistemas convivirán: el nuevo mecanismo asociado a la SUBE y la modalidad tradicional de exhibición del CUD.

Sin embargo, antes las demoras en el trámite la Secretaría de Transporte anunció este jueves que las personas con discapacidad pueden continuar viajando sin costo en el transporte público si presentación su CUD físico hasta tanto no puedan concluir con el trámite.

Cómo acceder al beneficio con la tarjeta SUBE para no presentar el CUD

Las personas con discapacidad deberán registrar su tarjeta SUBE y asociarla a su número de CUD a través del sitio oficial de SUBE. Esta funcionalidad estará disponible a partir del 16 de junio.

En los casos en que el beneficio incluya un acompañante, el descuento del 100% quedará asociado a la misma tarjeta SUBE utilizada por la persona con discapacidad.

Paso a paso: para usar la SUBE sin presentar el CUD