Las personas con discapacidad podrán viajar gratis con la SUBE: cómo se hace el registro

El Gobierno anunció que a partir de la semana que viene las personas con discapacidad podrán viajar de manera gratuita en el transporte público solo con la tarjeta SUBE, sin la necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). El beneficio se da en paralelo al fuerte ajuste oficial que sufre el sector, incluso en el sector transporte.

Así lo anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de un posteo en sus redes sociales que publicó en medio de la polémica que lo alcanza por la presentación de su declaración jurada y la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

"A partir del próximo viernes 19 de junio, las personas con discapacidad podrán viajar con 100% de descuento en colectivos y trenes utilizando directamente su tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD)", dio a conocer Adorni con una publicación en su cuenta de X (ex Twitter).

En ese marco, agregó: "El trámite de vinculación podrá realizarse a través de la web de SUBE. La nueva modalidad convivirá con el sistema actual y comenzará a implementarse en los servicios de jurisdicción nacional, con el objetivo de extenderse progresivamente al resto del país. Fin".

"El objetivo de esta medida es simplificar el acceso a este beneficio, resguardando la información personal de los usuarios y minimizando el uso de documentación más propensa al fraude. También se busca mejorar las condiciones de viaje tanto para las personas con discapacidad como para los conductores y operadores del sistema de transporte público", explicó la Secretaría de Transporte en un comunicado.

Esta dependencia del Ministerio de Economía aclaró que "su implementación será gradual y coordinada, comenzando por los colectivos de jurisdicción nacional y los servicios ferroviarios, con el objetivo de extender progresivamente esta modalidad al resto del país". De este modo, señaló que en un primer momento solo estará disponible para colectivos del AMBA que cruzan el límite entre CABA y PBA.

Cómo acceder al beneficio con la tarjeta SUBE para no presentar el CUD

Las personas con discapacidad deberán registrar su tarjeta SUBE y asociarla a su número de CUD a través del sitio oficial de SUBE. Esta funcionalidad estará disponible a partir del 16 de junio.

En los casos en que el beneficio incluya un acompañante, el descuento del 100% quedará asociado a la misma tarjeta SUBE utilizada por la persona con discapacidad.

Paso a paso: para usar la SUBE sin presentar el CUD