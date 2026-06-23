Suiza busca frenar el avance de Canadá por el Grupo B de la Copa del Mundo, dice Akanji

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Rueda de prensa de Suiza

Por Pearl Josephine ​Nazare

VANCOUVER, 23 jun (Reuters) - Tras la victoria 6-0 sobre Qatar la semana pasada, ‌Canadá afronta con ‌confianza su último partido del Grupo B del Mundial, pero Suiza supondrá una dura prueba, declaró el defensa Manuel Akanji antes del encuentro del miércoles.

Una victoria o un empate asegurarían el primer puesto ​para los coanfitriones ⁠y confirmarían su lugar en la ‌fase eliminatoria de la Copa ⁠del Mundo por primera ⁠vez.

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Ambos equipos suman cuatro puntos en dos partidos, con Canadá liderando la zona por diferencia ⁠de gol. Suiza, que comenzó el ​torneo como favorita del Grupo ‌B, empató 1-1 con ‌Qatar antes de vencer 4-1 a ⁠Bosnia y Herzegovina, y necesita solo un punto para acceder a los dieciseisavos de final en el formato ampliado.

"No ​se lo ‌vamos a poner fácil. Mañana daremos lo mejor de nosotros. Creo que si mostramos nuestra mejor versión, ganaremos", dijo Akanji a periodistas el martes. "Pero ⁠ellos tampoco nos lo pondrán fácil. Así que tenemos que estar preparados".

Suiza ha superado la fase de grupos en cinco de sus últimos seis Mundiales, pero ha caído sistemáticamente en octavos de final. Perdió ante Portugal en esa ‌instancia hace cuatro años, aunque mostró signos de mejora al alcanzar los cuartos de final de la Eurocopa 2024.

"Este es un deporte de equipo y tratamos de mejorar en ‌las cosas que no hicimos bien. Creo que también en las últimas Eurocopas logramos pasar ‌de octavos ⁠de final, pero no hemos sido capaces de hacerlo en el ​Mundial hasta ahora (...) Espero que podamos lograrlo esta vez".

Con información de Reuters