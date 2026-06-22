Adiós a las arañas clásicas: la tendencia que eligieron Pampita y Vero

Las fibras naturales aportan calidez y personalidad a cualquier ambiente.

Las tendencias en decoración del hogar cambian todo el tiempo, pero algunas logran imponerse con fuerza y transformar por completo los ambientes. En esta oportunidad, Pampita y Vero Lozano coincidieron en una elección que gana cada vez más espacio en las casas argentinas: las lámparas de fibras naturales. Este recurso decorativo se convirtió en uno de los más buscados para iluminar comedores y desplaza a las tradicionales arañas de cristal o metal que dominaron durante años.

La decisión de ambas conductoras refleja un cambio en las preferencias actuales del diseño de interiores, donde los materiales nobles, las texturas orgánicas y los espacios cálidos se vuelven protagonistas.

Las lámparas de fibras naturales, la estrella de la temporada

Las luminarias confeccionadas con fibras vegetales se posicionan entre las principales tendencias decorativas del momento. Su atractivo radica en la capacidad de aportar calidez visual, generar ambientes relajados y adaptarse a distintos estilos de decoración.

Además de su aspecto artesanal, este tipo de lámparas permite crear una iluminación más suave y agradable. El entramado de los materiales filtra la luz y produce efectos que ayudan a construir espacios acogedores, ideales para áreas de reunión familiar como el comedor.

El estilo luminoso y relajado que eligió Vero Lozano

En el caso de Vero Lozano, la apuesta se inclina por lámparas de tonos claros y fibras naturales que acompañan una estética fresca y vinculada al exterior. Las luminarias se integran con la vegetación y la luz natural, generando una continuidad visual entre el interior y el jardín.

El diseño liviano y los tejidos abiertos permiten que la iluminación diurna mantenga su protagonismo. De esta manera, el ambiente conserva una apariencia descontracturada y luminosa durante gran parte del día. La elección responde a una tendencia cada vez más valorada, la de crear hogares funcionales y cómodos.

Esta tendencia combina diseño moderno con materiales de inspiración artesanal.

Pampita y una versión más sofisticada de la tendencia

Aunque comparte el gusto por las fibras naturales, Pampita interpreta esta moda desde una mirada diferente. En su comedor predominan las lámparas de gran tamaño, con colores oscuros y una presencia visual mucho más marcada.

El contraste entre las luminarias y los tonos claros del ambiente permite delimitar el espacio principal del comedor. Además, la combinación con muebles de madera aporta equilibrio y refuerza el carácter elegante del conjunto.

Otro detalle que destaca es la repetición de varias lámparas sobre la mesa. Esta disposición genera una sensación de orden y simetría que potencia el impacto decorativo y convierte a la iluminación en uno de los focos principales del ambiente.

Si buscás renovar tu comedor, esta opción gana cada vez más adeptos.

Dos estilos distintos para una misma tendencia

La coincidencia entre Pampita y Vero Lozano demuestra que las lámparas de fibras naturales pueden adaptarse a diferentes propuestas decorativas. Mientras una apuesta por la ligereza visual y la integración con el entorno, la otra busca generar un punto focal fuerte y sofisticado.

Esta versatilidad explica gran parte del éxito que tienen actualmente estos diseños. Ya sea en versiones claras, oscuras, grandes o pequeñas, las fibras naturales ofrecen múltiples posibilidades para personalizar los espacios.