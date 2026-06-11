Un rincón selvático en un metro cuadrado: la tendencia que se ve en muchas casas

La idea de tener un jardín solía estar asociada a casas grandes con patios amplios, pero ahora eso cambió. La nueva moda en jardinería propone crear un rincón selvático aprovechando menos de un metro cuadrado, ideal para balcones, galerías o cualquier espacio reducido.

Esta tendencia combina plantas de diferentes tamaños y texturas para lograr un efecto visual exuberante que imita la naturaleza salvaje, sin necesidad de grandes espacios. Así, un pequeño rincón verde puede transformar cualquier lugar en un refugio natural.

El concepto que impulsa esta corriente es la biofilia, que busca acercar la naturaleza a los espacios cotidianos para mejorar la experiencia de quienes los habitan. Estudios recientes revelan que incorporar vegetación, incluso en áreas pequeñas, puede aumentar la sensación de bienestar y conexión con el entorno.

La clave para lograr ese efecto selvático no está en llenar todo con macetas, sino en superponer capas y jugar con el contraste entre hojas. Por ejemplo, una planta alta funciona como fondo, otra más frondosa en el plano medio y algunas más bajas completan el conjunto, generando profundidad y haciendo que el espacio parezca más amplio.

Este enfoque también ganó protagonismo en muestras internacionales de paisajismo urbano, donde se destaca el crecimiento vertical y el uso inteligente de espacios pequeños para crear jardines que sorprenden por su impacto visual.

Para un rincón selvático solo basta con una esquina bien pensada, algunas plantas y una composición adecuada.

Las ventajas del rincón selvático en casa

Más allá de la estética, esta tendencia responde a una necesidad real: muchas personas buscan reconectar con la naturaleza en medio de la vida urbana. Así, el verde deja de ser solo decoración para convertirse en una experiencia diaria que aporta relajación y emociones positivas.

Los proyectos más exitosos parecen espontáneos, pero están muy bien pensados. La recomendación es jugar con hojas de distintos tamaños y formas: una planta vertical aporta altura, las hojas anchas transmiten un aire tropical y las plantas colgantes o bajas suavizan los bordes y completan el volumen.

La luz natural es otro factor fundamental. No se necesita sol directo todo el día, pero sí conocer cómo entra la claridad para ubicar cada planta en el lugar donde pueda crecer sin competir por espacio. Para lograr armonía, suele ser útil limitar la paleta de macetas y materiales. Cuando los recipientes mantienen un estilo uniforme, el verde se vuelve protagonista y el rincón se percibe más equilibrado.

En tiempos donde cada metro cuadrado es valioso, esta tendencia redefine el concepto de lujo: no se trata de tener más espacio, sino de sentir más naturaleza. Un rincón selvático, aunque ocupe menos de un metro cuadrado, puede cambiar por completo la sensación que transmite una casa.