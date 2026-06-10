Los 7 errores que arruinan tu jardín en invierno y cómo evitarlos

Durante el invierno, muchas plantas entran en un estado de descanso, lo que lleva a que los jardineros bajen la guardia. Sin embargo, el cuidado sigue siendo fundamental para evitar daños que luego cuesten reparar en primavera.

Si sos de los que creen que el jardín puede quedar abandonado en los meses fríos, tenés que saber que esa inacción puede afectar la salud y el aspecto de tus plantas cuando vuelva el calor. Por eso, es clave reconocer y evitar los errores más comunes que dañan el jardín en invierno.

Cuidado, evitá estos errores en tu jardín

1. No recoger las hojas

Aunque las hojas caídas pintan el paisaje con colores otoñales, dejarlas sobre el césped puede bloquear la luz y el oxígeno, provocando manchas amarillas y marrones. Lo mejor es barrerlas y sumarlas al compost, transformándolas en fertilizante natural.

2. Proteger demasiado las plantas

Envolver las plantas sensibles es fundamental, pero abusar del material impermeable puede hacer que transpiren, especialmente al final del invierno. Esto puede adelantar el brote y perjudicar su desarrollo. Lo ideal es usar el material correcto y permitir que las plantas respiren en días templados.

3. No tomar medidas contra la congelación

El agua se congela por debajo de cero grados, y eso afecta cañerías, fuentes y otros recipientes. Por eso, es recomendable vaciar las tuberías y drenar depósitos. Para que el estanque no se congele totalmente, podés usar trucos como colocar una pelota de tenis o plantas en sus bordes.

Evita errores y cuidados claves para tus plantas en invierno.

4. Olvidarse de regar

Aunque las plantas están en reposo, necesitan agua, sobre todo las de hoja perenne y las macetas. Aprovechá los días sin heladas para regar con moderación y evitar encharcamientos que dañen las raíces.

5. No guardar adecuadamente las herramientas

Las bajas temperaturas pueden estropear herramientas, fertilizantes y cortadoras. Guardarlas en un lugar seco es fundamental. Además, asegurate de vaciar el depósito de combustible en las máquinas de cortar pasto y podadoras para evitar problemas.

6. Olvidar los bulbos de flores en el suelo

Si plantaste tulipanes u otros bulbos en otoño, es importante desenterrar los que no resisten heladas, como dalias y lirios, antes de la primera helada. Luego, almacenalos en un lugar oscuro, seco y aireado para evitar que se pudran.

7. No podar en el momento adecuado

La poda ayuda a mantener saludables árboles y arbustos, pero hacerlo en días con heladas o en exceso puede ser contraproducente. Aprovechá los días templados para eliminar ramas secas o dañadas y evitar podar especies sensibles al frío.